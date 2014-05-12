更新版 1-中港个股：中国石油启动出售总资产逾800亿元的天然气管道资产计划

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路透香港5月12日 - 继去年减持西部管道资产权益后，中国最大石油及天然气生产商--中国石油 再度启动出售总资产逾800亿元人民币的东部天然气管道资产计划。

中石油周一在香港联交所一份声明中称，拟在上海市浦东新区注册成立一间名为“中石油东部管道有限公司”的全资子公司，注册资本为100亿元人民币，随后将所持东部管道公司100%股权通过产权交易所挂牌转让。转让后，公司将不再持有东部管道公司的股权。

“本次股权转让，有利于促进发展混合所有制经济，优化公司资産配置和融资结构，实现产权结构多元化的目的。”公告称。

这是继中石油去年以增资扩股方式向泰康资产及国联基金出售其所持一半的西部管道资产后，再度出售管道资产的举措。

分析师称，中石油出售天然气管道套现，可改善公司的财务状况，但另一方面，天然气管道收益稳定，在目前进口天然气业务亏损严重的情况下，对稳住中石油盈利有帮助。

中石油于2013年度净利为1,296亿元，来自天然气与管道板块的经营利润为288.88亿元，而销售进口气净亏损418.72亿元。

中石油称，拟以西气东输管道分公司管理的与西气东输一、二线相关的资产及负债，以及管道建设项目经理部核算的与西气东输二线相关的资产及负债出资设立全资子公司东部管道公司。

毕马威华振会计师事务所以2013年12月31日为基准日对拟出资资产进行了审计，总资产为816.7亿元，总负债526.7亿元，净资产290亿元。北京中企华资产评估有限责任公司依据重置成本法，对拟出资资产进行了评估，经评估的总资产为916.3亿元，总负债526.7亿元，净资产389.5亿元。

中石油表示，公司将聘请相关的中介机构对东部管道公司股权进行评估，并以经母公司中国石油天然气集团备案的评估结果为基准，确定股权转让价格。

去年出售的西部管道资产，为中石油下属西部管道分公司管理的除西气东输三线外的全部资産（不包括销售公司业务及资産），以及在管道项目经理部核算的、已建成的西气东输二綫部分资産及相关负债。泰康资产及国联基金的出资额为600亿元。

中国政府正推动能源与电信等领域的大型国有企业引入非国有投资，以提高效率。此前中国第二大油气生产商、最大炼油商--中国石化 称，计划于今年第三季完成向战略投资者出售其油品销售业务最多30%股权。

中石油H股周一收升0.56%，报8.99港元；其A股亦升0.93%，报7.59元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)