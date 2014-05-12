《中国债市每日综述》现券收益率跌幅趋缓部分品种略反弹，关注后市调整风险

* 现券收益率跌幅进一步趋缓，部分品种略反弹

* 前期累积过多跌幅，后期能否持续有仍观望

* 农发新债结果显示一级市场需求仍旧火爆

* IRS走势则小幅上行，长端较为明显

路透上海5月12日 - 中国银行间债市周一现券跌幅趋缓，部分品种有所反弹。市场人士表示，虽然短期资金面仍比较乐观，但现券收益率在上周连续下跌之后，本周跌幅有所缓和，后期能否持续有仍观望。

他们并表示，午后一度在农发新债结果走低带动下再度走低，但M2数据出来之后，收益率则有所回升。短期内市场调整风险仍值得关注，现券暖势能否延续仍要继续观察。

“现券收益率本来已经下不动了，下午后来一级(农发)出结果前，有人想赌，有bid出来，一级结果带着下了，后来又有点回来了。”上海一银行交易员称。

华南一银行交易员表示，上周现券收益率下得太快，市场情绪暂时有点谨慎也可以理解，其实应该跟央行m2数据关系并不是很大，“收益下这么多总该反弹一下嘛，正常”。

银行间市场现券周一恢复稳势，但下午农发行招标的一、三、五年三期固息债，结果较二级均低出约10个基点(bp)，延续了上周以来的火热势头。交易员称，若明日公开市场操作不对资金面产生明显影响，部分机构配置需求仍将对新债形成支撑，一二级分化现象可能还会持续。

不过对于M2数据是否对债市产生影响，上海另一银行交易员则表示，M2增速超预期，也令市场此前宽松预期有所收敛，应该算是对债市比较利空的影响，不过短期内债市走牛情绪仍存，影响暂不明显，调整风险仍值得关注。

央行周一公布，4月新增人民币贷款7,747亿元，低于路透调查中值的8,800亿元；4月末广义货币供应量(M2) CNMSM2=ECI 同比增长13.2%，路透调查中值为12.2%，而上月12.1%的增速曾创出有数据记录以来新低。

银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 0#CNYIRS7R=CFXS 周一陡峭化上行，尽管近期现券走势火爆，但资金利率相对平稳，IRS表现相对平淡，短期市场变化仍关注资金面及央行公开市场正回购利率的走向。

剩余期限约9.28年的固息国债最新报价成交收益率 为4.2300%，上日尾盘为4.2100%。剩余期限约6.688年的固息国开债最新报价成交收益率 为5.0500%，上日尾盘为5.0100%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报93.282元，较上日结算价跌0.076元，或0.08%。

**资金面预期仍偏乐观**

中国银行间资金市场周一主要期限质押式回购加权利率 CNREPO=CFXS 小幅波动；三个月shibor持续走低。市场人士表示，当前资金面尚好，短期限资金供给充裕，仍可以小幅折价拆入；不过，预计市场将逐步因季节性因素趋收敛，虽预期偏乐观，但仍要紧盯央行操作。

“资金还行，短端宽松，长端也还行，但供给比先前稍少一些；短端也还能(较加权利率)减点出，但力度比上周小。”北京一大型银行交易员称。

他进一步指出，企业去年财税清算、金融机构半年末财务指标压力等冲击在即，流动性未来应会趋收敛，主要资金利率或出现跳涨，上涨峰值或较当前高出100个基点(bp)以内。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。公开市场到期资金规模为2,280亿元人民币， 其中周二央票到期量400亿元。

根据税法，年度结束后的五个月内，企业需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。这笔税款将体现在央行报表的”财政性存款“子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,438.50亿元，上日为9,136.27亿元；其中隔夜品种成交8,100.72亿元，上日为8,042.50亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.2152 2.2082 +0.70 8,100.72

七天 3.1568 3.1729 -1.61 728.63

14天 3.1849 3.0842 +10.07 239.64

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.3200 2.6400 -0,032.00 2,583.26

七天 2.9000 2.7000 +20.00 463.15

14天 3.2800 3.0000 +28.00 40.09

回购定盘利率

其中:隔夜 2.2500 2.2400 +1.00 --

七天 3.1900 3.2002 -1.02 --

14天 3.2100 3.1500 +6.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.2135 2.2205 -0.70 --

七天 3.1800 3.1940 -1.40 --

三个月 5.3764 5.3909 -1.45 --