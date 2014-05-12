欧洲汇市：英镑兑欧元升至16个月高位，受利率前景分歧支撑

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
市场关注周三英国央行公布的季度通胀报告，鉴于英国经济复苏强于预期，这份报告可能包含央行对利率前景作出调整。
“之前的通胀报告对英镑的影响很大，”西联汇款外汇分析师Nawaz Ali称。“最近数月引导英镑走向的因素是英国利率前景。”
周五公布的数据显示，英国第一季制造业产出较前季增长1.4%，创2010年10月以来最高。此外，英国3月全球商品贸易逆差缩窄至84.78亿英镑，低于市场预估。
货币市场交易商预计，英国央行将在明年第一季开始升息，而部分分析师预测首次行动将在2014年第四季进行。
“鉴于英国的经济周期领先于欧元区，我们倾向于逢高卖出欧元/英镑，”荷兰合作银行资深外汇策略师Jane Foley称。(完)
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