欧洲汇市：英镑兑欧元升至16个月高位，受利率前景分歧支撑

市场关注周三英国央行公布的季度通胀报告，鉴于英国经济复苏强于预期，这份报告可能包含央行对利率前景作出调整。

“之前的通胀报告对英镑的影响很大，”西联汇款外汇分析师Nawaz Ali称。“最近数月引导英镑走向的因素是英国利率前景。”

周五公布的数据显示，英国第一季制造业产出较前季增长1.4%，创2010年10月以来最高。此外，英国3月全球商品贸易逆差缩窄至84.78亿英镑，低于市场预估。

货币市场交易商预计，英国央行将在明年第一季开始升息，而部分分析师预测首次行动将在2014年第四季进行。

“鉴于英国的经济周期领先于欧元区，我们倾向于逢高卖出欧元/英镑，”荷兰合作银行资深外汇策略师Jane Foley称。(完)

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