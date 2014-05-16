《分析》中国PPN高增长有望延续，可引合格投资人制度改善流动性

* PPN推出三年来已成银行间标债核心品种

* 因不受发行额度限制和收益相对较高等优势

* 供需两旺情况下，未来供给高增速有望保持

* 建议引入合格投资人制度改善PPN流动性

作者 康熙泽/曹巍浩

路透北京5月16日 - 中国推出仅三年的非公开定向债务融资工具(PPN)，已迅速成为银行间标准化债券的核心品种，呈现供需两旺态势。在部分行业信贷受限、非标融资监管升级的大背景下，PPN由于发行存量不受净资产40%红线制约，受到发行人的日益青睐。

而在需求端，PPN相对公募债的高收益优势，也令其成为银行理财等资金的追捧对象。业内人士据此预计，PPN在今年仍有望继续维持高速增长；对于其流动性不好这一短板，则建议引入合格投资人制度。

“对绝对收益有要求的机构，在需求端能够承接它(PPN)。只要市场上需求不错，相信未来一个阶段PPN有可能维持现在的一个高增长状况，”第一创业证券固定收益研究员唐弋迅称。

他并指出，目前看，没有任何因素阻挠PPN发行，监管没有红灯，能够发的或者争取能利用PPN融资的企业，用此方式融资的意愿仍高。

PPN是向银行间市场特定机构投资人非公开定向发行的债务融资工具，由中国银行间市场交易商协会(NAFMII)于2011年推出。尽管其近两年发行量增速均保持在50%左右，但因其只能在特定机构投资人间流通转让，导致流动性较差。

当前的情况是，一只PPN的特定投资人一般只有十几家，若想转让给之外的交易对手，就需经过耗时可能长至一个月的繁琐流程。而下一只PPN发行，又会重新洗牌，特定投资人之间的交易授权需重新来过。

对此北京一大型券商PPN承销人士建言，可考虑引入合格投资人制度，组建一个规模在200人以下的合格投资人群组，让PPN在团内流通。另外，也可考量PPN可质押的可能性。

基金法规定，非公开募集基金应当向合格投资者募集，合格投资者累计不得超过200人。

尽管该观点得到若干其他市场人士的认同。不过，也有业内人士谈到，从硬币两面性看，PPN因流动性差而产生的溢价，也是吸引投资者的重要原因之一。

**PPN继续井喷式发行态势**

路透采访了近10位直接参与PPN承销和投资市场人士。他们共识性地指出，PPN采用非公开发行方式，不受债券余额不得超过净资产40%的限制，是刺激发行热情非常重要的原因。

此外，在先前部分行业信贷受限的基础上，中国自去年又吹响了治理非标准化债权资产的号角，进一步增强了一些发行人依靠PPN方式融资的意愿。

获批更快捷的优势也不得不提。据业内人士介绍，目前PPN从报送到获得NAFMII注册通知书，平均周期在八周左右。相对企业债等部分公开发行债券品种，获批速度明显更快。

“PPN能突破40%限制，...其实好多AAA(主体评级企业)也会发，不是只有资质一般的，多条腿走路总是好的，”上述大型券商承销人士称。

另一券商人士也指出，有些行业企业负债率过高，比如钢铁、电力业等，其会选择通过发PPN这种私募债，来规避一些限制发债额度的监管。

广发证券首席经济学家刘煜辉也表示，对于一些融资市场边缘的发行主体，获得信贷可能受条条框框限制、非标监管又在升级，但他们债务存量也要存续，PPN可以让其融资延续。

中国证券法明确规定，公开发行公司债券应当符合累计债券余额不超过公司净资产的40%等条件。而PPN属私募债，故不受该红线制约。

但也要客观指出，PPN虽是注册制，但协会也会在发行人资质甄别方面做大量工作。

“非标融资在减少，与PPN发行量快速增长肯定是有关系的。但PPN毕竟还是协会下面的一个品种，对发行人在银行间发债，比如平台类，协会还是有自己的标准，“一全国性股份制银行债券承销人士提到。

他并透露，当前能获得PPN发行资格的平台类企业，仍是以省级、省会类为主；虽然今年也有一些县级平台注册成功，但占比很小。

数据显示，今年前四个月，PPN发行量达3,143.9亿元人民币，较去年同期的2,123亿元增长48%，已逼近2012年全年3,813.3亿元的发行规模。

与其他主流信用品种相比较，PPN发行量亦不逊色。今年1-4月，超短期融资券、短期融资券、中期票据和企业债发行规模分别为3,569.5亿元、4,075.5亿元、1,964亿元和3,210.9亿元。

其实自去年来，PPN就已现快速发展趋势。2013年，企业债和中票发行量同比分别减少26.88%和15.17%，短融发行量同比小增4.48%的背景下，PPN规模快速增长；当年共发行5,668.08亿元，同比增长48.64%。

**收益较公募债有优势致需求旺盛**

面对连绵不绝的发行供给，另一端的需求方也不含糊。业内人士指出，资管类资产组合中，由于今年资金面持续宽松，同业存放收益随之下降，非标投资比例又受限，都要求标准债券资产贡献更多收益，令PPN品种获得部分机构的青睐。

“去年资金紧张的时候还挺难发的，但今年资金松，PPN虽然是私募发行，但属于标准化债券；对收益有要求的，例如资管类资金，基本上能拿的机构都会来拿。”上述大型券商承销人士直言。

一股份制银行理财投资经理亦表示，今年确实感到银行理财资金对PPN热情有所提升，这也符合该行自身实际情况。

“投非标比例有制约是原因之一，今年PPN的收益率确实有优势。而且如果一个发行人又有公募债又有私募债，那我们觉得信用风险差别就不太大，不足就是PPN流动性差。”他说。

以一只省级城投--云南省投资控股集团为例，来对比PPN与公募债的收益。该公司于5月8日发行了5亿元三年期PPN，发行利率7.5%；随后的5月13日，其发行了同样规模五年期中票，票面利率7.2%。两者利差为30个基点(bp)。

云南省投资控股集团主体评级为AA+。5月8日，上海清算所中短期票据收益率曲线(AA+)中，三年期品种收益率报5.9981%。

去年3月银监会规范银行理财业务的“8号文”，要求银行理财资金投资于非标准化债权的规模，以理财产品余额的35%与银行上一年度审计报告披露总资产的4%之间孰低者为上限。

之后监管层又扩张非标治理范围，有本地媒体今年引述银监会下发通知称，农村中小金融机构非标资产投资总余额（理财加自有和同业资金投资）不得高于上一年审计报告披露总资产的4%。

不过，2014年超日债实质性违约“靴子”落地，警钟敲响使部分机构对发行人资质更趋挑剔。中国银监会此前召开一季度经济金融形势分析会时即指出，部分企业运行困难加剧、资金链趋紧，信用违约风险加大。