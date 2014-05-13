中国公开市场：将进行970亿元28天期正回购，且未续做到期央票

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京5月13日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行970亿元人民币正回购操作，仍为28天期限品种。
本周公开市场到期资金规模为2,280亿元；包括正回购到期量1,880亿元，其中周二和周四到期规模分别为930亿元、950亿元；央票到期量400亿元，全部在周二到期。
不过本周央行未对周二(13日)到期的三年期央票开展到期续做；此前央行一般于三年央票到期前一日发布续做公告。
央行公开市场去年7月现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行到期续做，同时根据一些参与续做机构的当期需要，向其提供必要的短期流动性支持。
中国银行间市场资金面在五一长假后第一周重回宽松局面，央行公开市场顺势转为净回笼，但幅度温和，市场情绪暂偏乐观。分析人士指出，宏观经济处下行通道，流动性大幅放松或收紧条件均不具备，维持金融市场稳定仍是主基调，货币政策短期大幅调整概率并不大。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。
另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。 且今年首季央行累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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