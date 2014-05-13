重温稿--台湾货币市场：银行资金多缺不一，短率料续维稳区间

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 两年期定存单交割无碍宽裕局面
* 短率仍旧在区间低位
* 银行分配不均，多缺不一
记者 高洁如
路透台北5月12日 - 台湾银行间短率周一大致稳于区间。交易商指出，进入月中但需求仍然不佳，虽然今日有两年期定存单交割，但资金仍呈现宽裕，银行间资金有些分配不均，多缺不一。
交易商指出，少数大型银行可能因为月底有税款入库的因素，目前开出较大的负数，这令全体市场呈现宽裕的现状无法显现在积数的累积上。多数银行表示，市场的资金需求偏弱，交易并不算太活络，就算银行有买票需求，也大多无法如数满足。
“这周有公债、金融债交割，不过钱还是很多，〞一位小型银行交易员说。
他们也说，市场上的短票量一直不够，虽然有多余的资金，但无法全数满足需求。
今日紧缩因素除央行发行例行三种天期存单之外，另要交割两年期定存单100亿台币。
5月分是缴税季节，月底是最后缴税日。最早6月初银行即有税款将入库。根据银行估计，去年的营所税总金额约1,500-1,800亿台币，初估最早将在6月3日缴回台银，是本提存期的最后一日；个人综合所得税的委取、信用卡扣款则将落于6月中旬。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日在0.387%；今日区间在0.295-0.400%，同上日；一周拆款利率区间则在0.38-0.43%，亦同于上日。
**短票发行量不够**
短票市场方面，大型票券商交易员表示，市场的短票量一直不多，主要还是月中以前企业的资金需求不会太高。而即便本月要缴税，估计月底的发票量虽上扬，但也不致较平时的月分增加太多。
今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.58-0.59%，以0.58%为多，这与上日相似。投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，也同上日。
“5月缴税还是个人综合所得税有一点影响，会影响到银行的资金情况，〞前述票券商交易员说。
台湾央行共发行2,187亿台币存单。与今日存单到期金额2,083.7亿相较，存单发行余额增加103.3亿。
本周央行存单到期总额为1兆728.7亿台币，本周余日的存单到期情况分别为：周二944亿台币；周三788亿台币；周四3,330亿台币；周五3,583亿台币。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为负181亿台币，累计超额准备为负155亿台币、加计前期1%的超额准备为512亿台币。
**债券RP利率续在区间低档**
债券市场附买回(RP)利率持续位于区间低位。交易员称，资金充裕，本周虽有不少金融债、公债交割，但多数交易商预估利率仍将位于低位。
交易商指出，市场资金仍多，尤其是尾盘时投信再出现需求，无奈市场券并不多，无法如数满足投信。他们认为，虽然本周陆陆续续有不少金融债以及公债的交割，但以目前市场资金宽裕的程度，利率应不致有所波动。
“尾盘有好多钱进来，但我没办法应付。〞一位大型票券商交易员说。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%。均同于上交易日。
票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，也与上日相似。
本周主要交割紧缩因子包括周一富旺国际可转债4亿台币、周三10年增额公债103/6R300亿台币、周四台北富邦银行金融债100亿台币、周五台新银行金融债30亿台币。(完) (审校 林高丽/曾祥进)
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