马来西亚期市：棕榈油期货收高，受好于预期出口数据提振

亚洲消费：香港消费手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11--万事达卡
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。
“如果全月出口不能保持这种势头，则价格可能面临压力。”
6月末开始的伊斯兰斋月，以及7月的开斋节，通常会推动棕榈油消费增长。
指标7月棕榈油合约 今日收高0.5%，报每吨2,589马币(800美元)。马来西亚市场周二将因假日休市。
马来西亚棕榈油总署周一公布，4月末棕榈油库存增加4.6%至177万吨。路透调查预估，4月马来西亚棕榈油库存可能会小幅升至三个月高位170万吨。
总成交量在24,262口，低于35,000口的均值。
路透市场分析师王涛称，技术图表显示，棕榈油合约的看跌目标位2,519林吉特已失效，因已升至2,572林吉特阻力位之上。(完)
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 田建华/张涛)
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。
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