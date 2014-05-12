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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 18:45 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受好于预期出口数据提振

“如果全月出口不能保持这种势头，则价格可能面临压力。”

6月末开始的伊斯兰斋月，以及7月的开斋节，通常会推动棕榈油消费增长。

指标7月棕榈油合约 今日收高0.5%，报每吨2,589马币(800美元)。马来西亚市场周二将因假日休市。

马来西亚棕榈油总署周一公布，4月末棕榈油库存增加4.6%至177万吨。路透调查预估，4月马来西亚棕榈油库存可能会小幅升至三个月高位170万吨。

总成交量在24,262口，低于35,000口的均值。

路透市场分析师王涛称，技术图表显示，棕榈油合约的看跌目标位2,519林吉特已失效，因已升至2,572林吉特阻力位之上。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 田建华/张涛)
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