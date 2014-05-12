东欧情势：乌克兰卢甘斯克或就加入俄罗斯举行全民公投--RIA

“如果做出(全民公投)的决定，那么人民的意愿将受到重视。”俄新社援引亲俄分离势力的发言人的话报导称。

乌克兰的两个省周日就自治问题举行了全民公投，其中包括卢甘斯克。据报导，一位公投组织者称有96.2%的投票人支持卢甘斯克走向自治。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)