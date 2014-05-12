东欧情势：乌克兰卢甘斯克或就加入俄罗斯举行全民公投--RIA

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透莫斯科5月12日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周一报导，乌克兰东部卢甘斯克地区可能就加入俄罗斯问题举行全民公投。
“如果做出(全民公投)的决定，那么人民的意愿将受到重视。”俄新社援引亲俄分离势力的发言人的话报导称。
乌克兰的两个省周日就自治问题举行了全民公投，其中包括卢甘斯克。据报导，一位公投组织者称有96.2%的投票人支持卢甘斯克走向自治。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。
路透新加坡4月25日 - 能源与大宗商品贸易商维多公司的亚洲部门负责人周二称，油价2017年可能在每桶约51-64美元的区间波动，受供应过剩影响，不大可能触及每桶70美元。