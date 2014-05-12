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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 19:13 BJT

东南亚股市：泰国股市收在六周低位，明日多国股市休市

路透曼谷5月12日 - 周一泰国股市收在六周低位，投资者担心政治抗议活动。菲律宾股
市结束两日连涨，因获利了结盘打压菲律宾长途电话公司(PLDT) 等大盘股。
    
    泰国股市 收跌0.16%，报1,375.14点，创3月28日以来最低。外资净卖出4,000万
美元股票。周二泰国股市将逢假期休市，将于周三恢复交易。
    
    泰国警察周日称，两名反政府的示威者在总理办公室外的爆炸中受伤。
    
    外资在菲律宾股市带头卖出，市场数据显示外资净卖出1,380万美元股票。菲律宾股市<
.PSI>收低0.5%，脱离周五所创的11个月高点。
    
    新加坡股市 跌约1%收在近一个月低位附近，马来西亚股市 小幅收低。
周二这两个国家市场将逢假期休市。
    
    越南股市 暴跌4.7%，创逾四个月来最低收盘，因该国与中国的紧张情势升温。
    
    印尼股市 逆势上涨，连续第二日上涨。券商表示，Harum
Energy 和Adaro Energy 等个股因季度业绩高于预期而表现较好。
    
    
 
                                                 涨跌    当日  今年以来  2013年
                                     最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
 
     汤森路透东南亚指数                 417.52    -1.64   -0.39   +7.51   388.37
     新加坡                            3222.43   -29.70   -0.91   +1.74  3167.43
     马来西亚                          1866.08    -0.64   -0.03   -0.05  1866.96
     泰国                              1375.14    -2.23   -0.16   +5.89  1298.71
     印尼                              4913.00    14.86   +0.30  +14.95  4274.18
     菲律宾                            6811.34   -35.92   -0.52  +15.65  5889.83
     越南                               517.05   -25.41   -4.68   +2.46   504.63
     (完)
 
    
    
     美国股市                         标准普尔主要分类指数               
     美股盘前/盘后                    美股一周展望                       
     Nasdaq最活跃个股                 纽约证交所最活跃个股               
     Nasdaq涨幅居前个股               纽约证交所涨幅居前个股             
     Nasdaq跌幅居前个股               纽约证交所跌幅居前个股             
     美股业绩公布日程                 中港台企业ADR报价一览表            
     股市新闻                         美股盘中英文报导                   
     欧洲股市报导                     日本股市报导                       
     香港股市报导                     中国股市报导                       
     澳洲股市报导                     台湾股市报导                       
     韩国股市报导                     东南亚股市报导                     
     英股富时指数                     德股DAX指数                        
     法股CAC-40指数                
 
    
    
    
    
    

 (编译 田建华; 审校 张涛)
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