东南亚股市：泰国股市收在六周低位，明日多国股市休市

路透曼谷5月12日 - 周一泰国股市收在六周低位，投资者担心政治抗议活动。菲律宾股 市结束两日连涨，因获利了结盘打压菲律宾长途电话公司(PLDT) 等大盘股。 泰国股市 收跌0.16%，报1,375.14点，创3月28日以来最低。外资净卖出4,000万 美元股票。周二泰国股市将逢假期休市，将于周三恢复交易。 泰国警察周日称，两名反政府的示威者在总理办公室外的爆炸中受伤。 外资在菲律宾股市带头卖出，市场数据显示外资净卖出1,380万美元股票。菲律宾股市< .PSI>收低0.5%，脱离周五所创的11个月高点。 新加坡股市 跌约1%收在近一个月低位附近，马来西亚股市 小幅收低。 周二这两个国家市场将逢假期休市。 越南股市 暴跌4.7%，创逾四个月来最低收盘，因该国与中国的紧张情势升温。 印尼股市 逆势上涨，连续第二日上涨。券商表示，Harum Energy 和Adaro Energy 等个股因季度业绩高于预期而表现较好。 涨跌 当日 今年以来 2013年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 417.52 -1.64 -0.39 +7.51 388.37 新加坡 3222.43 -29.70 -0.91 +1.74 3167.43 马来西亚 1866.08 -0.64 -0.03 -0.05 1866.96 泰国 1375.14 -2.23 -0.16 +5.89 1298.71 印尼 4913.00 14.86 +0.30 +14.95 4274.18 菲律宾 6811.34 -35.92 -0.52 +15.65 5889.83 越南 517.05 -25.41 -4.68 +2.46 504.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 田建华; 审校 张涛)