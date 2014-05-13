新债招标：中国国开行一至五年三期债收益率均低于预期--业内人士

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海5月13日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年、三年和五年期三期债，收益率普遍低于预测均值，幅度介于5-8个基点(bp)之间不等。
其中一年期债中标收益率为4.3631%，此前市场预测均值为4.44%；三年期加权中标收益率4.7358%，边际中标收益率4.7633%，对应预测均值4.79%；五年期中标收益率4.7991%，预测均值4.86%。
另外，上述三期债的投标倍数依次是2.61倍、3.03倍和2.09倍。
国开行另外两期增发债将于北京时间11:10结束招标，期限分别为七年和10年。市场预测均值分别为4.96%和5.00%。
今日招标各期债券具体发行条款如下：
第8-12期增发债
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发行上限 各期均为不超60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：5月13日9:30-10:30
7/10年： 5月13日9:30-11:10
招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标
1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标
缴款日 5月15日
起息日 1年：5月9日
3/5/7/10年：4月8日
分销期 5月14日-5月15日
上市日 1年：5月19日
3/5/7/10年：5月21日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第8-12期债此前发行情况如下：
三年 五年 七年 10年 一年
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票面利率 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67% 4.50%
(加权) (加权)
4/3增发中标收益率 5.3351% -- 5.6765% -- --
(加权) (加权)
4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% 5.6668% -- --
(加权) (加权)
4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% 5.5172% 5.5337% --
(加权) (加权)
4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% 5.3989% 5.4262% --
(加权) (加权)
4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% 5.3694% 5.3918% --
(加权) (加权)
5/5发行中标收益率 -- -- -- -- 4.5314%
5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% 5.1921% 5.2466% --
(加权) (加权)
---------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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