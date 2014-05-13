新债招标：中国国开行一至五年三期债收益率均低于预期--业内人士

路透上海5月13日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年、三年和五年期三期债，收益率普遍低于预测均值，幅度介于5-8个基点(bp)之间不等。

其中一年期债中标收益率为4.3631%，此前市场预测均值为4.44%；三年期加权中标收益率4.7358%，边际中标收益率4.7633%，对应预测均值4.79%；五年期中标收益率4.7991%，预测均值4.86%。

另外，上述三期债的投标倍数依次是2.61倍、3.03倍和2.09倍。

国开行另外两期增发债将于北京时间11:10结束招标，期限分别为七年和10年。市场预测均值分别为4.96%和5.00%。