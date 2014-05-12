投行观点：加拿大皇家银行将Dish Network 目标价从62美元上调到69美元，评级为表现优于大盘

日本企业：第一生命保险对欧元区债券保持谨慎，因存在政治风险

路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。