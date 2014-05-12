国际油市：亚洲燃料油裂解价差走强，因供应减少且买兴稳健

路透新加坡5月12日 - 周一亚洲180-cst燃料油裂解价差改善，交易商称因流入该地区的套利船货减少且有稳健的买兴。

180-cst燃料油裂解价差为贴水11.66美元，上日为贴水11.78美元。5月7日裂解价差触及一个月高位每桶11美元。

“近来燃料油走强，但是关注点主要是供应面。”一交易商称。其还表示因套利窗口仅短暂打开，西方向亚洲供应的船货预计在6月仍保持在低位。

6月流入船货较少或为市场提供一些喘息之机，因西方5月流向新加坡的船货预计疲软，会达到三个月最低水准。

不过因中国需求放缓导致整体需求增长前景疲软，且原油价格坚挺，燃料油市场预计不会进一步走强。

Gunvor向新加坡贸易商兴隆售出三批船货，每批为2万吨，价格为每吨588美元，装运日期从5月27日至6月10日。

沙特(沙乌地)阿拉伯石油部长欧那密周一称，若俄罗斯和西方围绕乌克兰的危机恶化，导致石油供应短缺，则沙特愿意向市场供应更多石油。 (完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻