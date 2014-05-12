国际油市：亚洲燃料油裂解价差走强，因供应减少且买兴稳健

亚洲消费：香港消费手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11--万事达卡
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。
路透新加坡5月12日 - 周一亚洲180-cst燃料油裂解价差改善，交易商称因流入该地区的套利船货减少且有稳健的买兴。
180-cst燃料油裂解价差为贴水11.66美元，上日为贴水11.78美元。5月7日裂解价差触及一个月高位每桶11美元。
“近来燃料油走强，但是关注点主要是供应面。”一交易商称。其还表示因套利窗口仅短暂打开，西方向亚洲供应的船货预计在6月仍保持在低位。
6月流入船货较少或为市场提供一些喘息之机，因西方5月流向新加坡的船货预计疲软，会达到三个月最低水准。
不过因中国需求放缓导致整体需求增长前景疲软，且原油价格坚挺，燃料油市场预计不会进一步走强。
Gunvor向新加坡贸易商兴隆售出三批船货，每批为2万吨，价格为每吨588美元，装运日期从5月27日至6月10日。
沙特(沙乌地)阿拉伯石油部长欧那密周一称，若俄罗斯和西方围绕乌克兰的危机恶化，导致石油供应短缺，则沙特愿意向市场供应更多石油。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 张涛)
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