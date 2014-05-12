国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌2.9%，LG化学买入6月船货

路透新加坡5月12日 - 路透数据显示，周一亚洲石脑油裂解价差跌2.9%至每吨150.53美元。

不过其仍比1月至4月的裂解价差均值高出约10%，交易商称供应紧缩且需求强劲使得市场维持坚挺。

韩国LG化学买入2.5万吨石脑油，6月8-23日运抵丽水(Yeosu)，类似规模的一批船货6月下半月运抵大山(Daesan)。

价格细节尚不得知，不过交易商估计运抵丽水船货的价格较日本成本加运费价每吨升水约19美元，而运抵大山的船货升水为21美元左右。

“升水很高。”新加坡的一消息人士表示。其还补充称石化厂商持有的库存可能很低，尽管价格很高他们也需要补充库存了。

一些卖家基于即期供应紧张的情况，瞄准每吨升水逾21美元的更好价格。印度出口数量偏低，以及西方运抵亚洲的6月上半月船货或延迟，造成了供应紧张的局面。

亚洲汽油裂解价差上涨2%至七日高位每桶8.47美元。(完)

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