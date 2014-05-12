东欧情势：加入俄罗斯可能是适当步骤--乌克兰分离主义领导人

路透乌克兰顿涅茨克5月12日 - 乌克兰东部分离主义阵营一位领导人周一表示，在周末举行自治公投之后，接下来加入俄罗斯联邦可能是适当的步骤。

分离主义领导人表示，周日公投显示80%以上的民众支持自治。乌克兰当局指责这一结果为伪造。

“加入俄罗斯联邦可能是适当步骤。”选举委员会主席Roman Lyagin在顿涅茨克举行的一新闻发布会上说。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)