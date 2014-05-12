国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，现货需求低迷

亚洲消费：香港消费手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11--万事达卡
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。
路透新加坡5月12日 - 亚洲柴油裂解价差周一下跌1.2%至每桶17.13美元，因明日即将迎来新加坡假期，现货交易低迷。
交易商称，欧洲和美国人气低迷也打压亚洲市场。亚洲依靠西方来吸收其多余的供应。
据调研公司Genscape周一公布的数据，5月2日当周，欧洲阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普和弗拉辛的储存枢纽的柴油库存大体未变，为319万吨左右。
美国在向外出口柴油，尽管名义上不具有经济可行性。
交易商称亚洲炼厂的检修恰逢及时，这帮助在需求放缓的情况下阻止供应膨胀。
新加坡现货市场没有航煤和柴油交易达成，不过柴油的买卖单数量很多。
交易商称，但买价与卖价之间的差距可能阻止了交易的达成。
柴油方面至少有10笔买单和九笔卖单。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 张涛)
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