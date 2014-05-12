国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，现货需求低迷

路透新加坡5月12日 - 亚洲柴油裂解价差周一下跌1.2%至每桶17.13美元，因明日即将迎来新加坡假期，现货交易低迷。

交易商称，欧洲和美国人气低迷也打压亚洲市场。亚洲依靠西方来吸收其多余的供应。

据调研公司Genscape周一公布的数据，5月2日当周，欧洲阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普和弗拉辛的储存枢纽的柴油库存大体未变，为319万吨左右。

美国在向外出口柴油，尽管名义上不具有经济可行性。

交易商称亚洲炼厂的检修恰逢及时，这帮助在需求放缓的情况下阻止供应膨胀。

新加坡现货市场没有航煤和柴油交易达成，不过柴油的买卖单数量很多。

交易商称，但买价与卖价之间的差距可能阻止了交易的达成。

柴油方面至少有10笔买单和九笔卖单。(完)

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