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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 23:02 BJT

亚洲橡胶：5月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 5月 196.3 102 - -

* 6月 200.3 133 201.2 2

* 7月 201.5 168 202.1 9

* 8月 202.1 234 202.7 25

* 9月 202.9 1412 203.2 724

*10月 202.9 5344 203.4 1466

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 RUB/ASCN。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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