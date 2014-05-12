亚洲橡胶：5月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

亚洲消费：香港消费手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11--万事达卡
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价：
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 5月 196.3 102 - -
* 6月 200.3 133 201.2 2
* 7月 201.5 168 202.1 9
* 8月 202.1 234 202.7 25
* 9月 202.9 1412 203.2 724
*10月 202.9 5344 203.4 1466
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 RUB/ASCN。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。
路透悉尼4月25日 - 铜价周二在亚洲扳回稍早跌幅上涨，受该地区股市的强劲表现推动。股市上涨提振投资者对工业金属等景气循环类资产的兴趣。
路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。