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货币新闻 | 2014年 5月 12日 星期一 23:05 BJT

USDA报告：5月8日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透5月12日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 05/08/2014 05/01/2014 05/01/2014 05/09/2013

初值 修正值 前值

小麦 623,157 565,514 537,584 653,371

燕麦 200 0 0 346

大麦 37,509 0 0 2,090

玉米 1,199,447 1,243,637 1,239,418 322,341

高粱 77,883 87,360 87,360 22,317

大豆 239,955 99,869 99,502 91,542

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 29,625,468 25,718,971

燕麦 2,055 8,262

大麦 　 197,196 141,030

玉米 30,435,798 12,743,271

高粱 3,098,910 1,399,984

大豆 41,693,494 34,185,536

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 利棣儿)
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