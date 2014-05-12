USDA报告：5月8日止当周美国农作物出口检验报告(表)

全球金市：金价小跌仍受法国大选首轮结果拖累，但朝鲜情势限制跌幅
路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。
路透5月12日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 05/08/2014 05/01/2014 05/01/2014 05/09/2013
初值 修正值 前值
小麦 623,157 565,514 537,584 653,371
燕麦 200 0 0 346
大麦 37,509 0 0 2,090
玉米 1,199,447 1,243,637 1,239,418 322,341
高粱 77,883 87,360 87,360 22,317
大豆 239,955 99,869 99,502 91,542
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 29,625,468 25,718,971
燕麦 2,055 8,262
大麦 197,196 141,030
玉米 30,435,798 12,743,271
高粱 3,098,910 1,399,984
大豆 41,693,494 34,185,536
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 利棣儿)
路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。
新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶最新跌1.1美分，至每公斤158.1美分。 (完) (编译 王洋/孙国玉；审校 艾茂林/于春红)
路透首尔4月25日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超6,5 14亿韩元。外资已经连续四个交易日买超韩股，此间累计买超1.3万亿韩元（11.6亿美元） 的韩股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月25日 651.4 -281.0 -367.5 ^4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月21日 242.5 89.9 -316.5 4 月20日 76.3 223.6 -276.1 4 月19日 -225.1