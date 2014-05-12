美国数据：4月预算盈余为1,069亿美元，略少于预期的盈余1,140亿美元

全球金市：金价小跌仍受法国大选首轮结果拖累，但朝鲜情势限制跌幅
路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。
路透华盛顿5月12日 - 美国财政部周四公布，4月预算盈余为1,069亿美元，暗示联邦政府在降低年度字的轨道之上。
美国4月通常会录得预算盈余，因为家庭保税将在4月截止。
路透调查显示，分析师预期为4月为盈余1,140亿美元。
今年迄今的累计预算赤字为3,060亿美元，较2013年财年同期收窄37%。
4月预算支出为3,070亿美元，2013年4月为2,940亿美元。4月收入为4,140亿美元，2013年4月为4,070亿美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。
新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶最新跌1.1美分，至每公斤158.1美分。 (完) (编译 王洋/孙国玉；审校 艾茂林/于春红)
路透首尔4月25日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超6,5 14亿韩元。外资已经连续四个交易日买超韩股，此间累计买超1.3万亿韩元（11.6亿美元） 的韩股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月25日 651.4 -281.0 -367.5 ^4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月21日 242.5 89.9 -316.5 4 月20日 76.3 223.6 -276.1 4 月19日 -225.1