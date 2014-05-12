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货币新闻 | 2014年 5月 13日 星期二 02:14 BJT

美国数据：4月预算盈余为1,069亿美元，略少于预期的盈余1,140亿美元

路透华盛顿5月12日 - 美国财政部周四公布，4月预算盈余为1,069亿美元，暗示联邦政府在降低年度字的轨道之上。

美国4月通常会录得预算盈余，因为家庭保税将在4月截止。

路透调查显示，分析师预期为4月为盈余1,140亿美元。

今年迄今的累计预算赤字为3,060亿美元，较2013年财年同期收窄37%。

4月预算支出为3,070亿美元，2013年4月为2,940亿美元。4月收入为4,140亿美元，2013年4月为4,070亿美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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