表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.025%，投标倍数为5.05

《汇市简讯》欧元浮现出一些看涨迹象
* 若收于200日均线之上，则将鼓励投机买家 http://reut.rs/2oFBd4L (完) (编译 孙国玉；审校 王洋)
路透华盛顿5月12日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.025 中值 0.020 低值 0.005 投资 0.025 价格 99.993681 高值得标比率 45.41% 投标倍数 5.05 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,465,900 总投标 126,372,389,900 竞争性投标得标 24,469,228,100 非竞争性投标得标 431,237,800 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/05/15 到期日 2014/08/14 CUSIP码 912796DQ9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿；审校 母红)
* 若收于200日均线之上，则将鼓励投机买家 http://reut.rs/2oFBd4L (完) (编译 孙国玉；审校 王洋)
路透北京4月25日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(27日)招标增发总额不超过90 亿元人民币两期固息债，期限包括三年和五年。 上述三期债为该行今年第五期 和第四期 的增发债，票 面利率分别为3.89%和4.05%。 具体发行条款如下： 2017年第5/4期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：50亿元；5年：40亿元； 期限/计息方式 3/5年固息 招标时间 3/5年：4月27日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标（荷兰式） 缴款日 5月2日 起息日 3年：2017年4月10日 5年：
路透维也纳4月25日 - 根据奥地利标准报(Der Standard)周二刊出的采访，欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼表示，围绕美国未来举措、比如贸易协议和税务改革的不确定性“令人担忧”。