欧洲股市：升至六年高位，受助于意大利公司季报强劲和企业并购消息

* FTSEurofirst 300指数升0.7%，创六年高位

* Euro STOXX 50指数上涨0.7%

* 意大利企业季报强劲支撑复苏希望

* Sky Deutschland和Alstom受并购消息带动走强

路透伦敦5月12日 - 欧洲股市周一触及六年高位，受助于意大利企业季报强劲，包括该国最大的银行意大利裕信银行(UniCredit)，且企业并购活动也提振市场。

市场人气受到进一步支撑，因欧洲央行(ECB)管委暨奥地利央行总裁诺沃特尼讲话后，投资者重新臆测欧洲央行将推出货币刺激政策。

意大利裕信银行 、Banca Popolare di Milano 和公路及机场运营商Atlantia 业绩优于预期，令投资者对意大利经济复苏的乐观看法增强。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 升0.7%，收报1,364.48点，稍早触及2008年5月来最高的1,365.26点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上涨0.7%，收报3,206.97点。

欧洲央行管委诺沃特尼称，单凭降息可能不足以对抗低通胀，他青睐“一揽子”举措，交易商臆测这些举措包括购买资产。诺沃特尼的讲话也支撑市场。

周一，法国Alstom 急升2.8%，之前德国总理表示，政府将支持西门子收购Alstom。

英国最大的付费电视公司BSkyB 表示，正就并购Sky Deutschland 和Sky Italia进行磋商。Sky Deutschland股价暴涨约10%，BSkyB下挫2.4%。