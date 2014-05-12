欧洲股市：升至六年高位，受助于意大利公司季报强劲和企业并购消息

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* FTSEurofirst 300指数升0.7%，创六年高位
* Euro STOXX 50指数上涨0.7%
* 意大利企业季报强劲支撑复苏希望
* Sky Deutschland和Alstom受并购消息带动走强
路透伦敦5月12日 - 欧洲股市周一触及六年高位，受助于意大利企业季报强劲，包括该国最大的银行意大利裕信银行(UniCredit)，且企业并购活动也提振市场。
市场人气受到进一步支撑，因欧洲央行(ECB)管委暨奥地利央行总裁诺沃特尼讲话后，投资者重新臆测欧洲央行将推出货币刺激政策。
意大利裕信银行 、Banca Popolare di Milano 和公路及机场运营商Atlantia 业绩优于预期，令投资者对意大利经济复苏的乐观看法增强。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 升0.7%，收报1,364.48点，稍早触及2008年5月来最高的1,365.26点。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上涨0.7%，收报3,206.97点。
欧洲央行管委诺沃特尼称，单凭降息可能不足以对抗低通胀，他青睐“一揽子”举措，交易商臆测这些举措包括购买资产。诺沃特尼的讲话也支撑市场。
周一，法国Alstom 急升2.8%，之前德国总理表示，政府将支持西门子收购Alstom。
英国最大的付费电视公司BSkyB 表示，正就并购Sky Deutschland 和Sky Italia进行磋商。Sky Deutschland股价暴涨约10%，BSkyB下挫2.4%。
英国富时100指数 收高0.55%，报6,851.75点；德国DAX指数 收涨1.26%，报9,702.46点；法国CAC-40指数 收升0.37%，报4,493.65点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。