欧元债市：爱尔兰公债接近再创新纪录，关注该国评等

《汇市简讯》欧元浮现出一些看涨迹象
* 若收于200日均线之上，则将鼓励投机买家 http://reut.rs/2oFBd4L (完) (编译 孙国玉；审校 王洋)
* 在爱尔兰评等公布前，该国公债跑赢其他二线欧债
* 爱尔兰公债收益率跌至可比英债之下后，正接近美债水平
路透伦敦5月12日 - 爱尔兰公债收益率周一接近纪录低位，和可比美债收益率只差毫厘，且势将因本周预期穆迪将上调爱尔兰评等的刺激而进一步下跌。
自周五创下六年来首次跌至低于可比英债后，爱尔兰10年期公债收益率可很快再创新纪录，可能跌至可比美债之下，受助于爱尔兰经济复苏和央行的宽松政策。
欧洲央行曾表示如果通胀仍然超低，将可能购买资产，而美联储正缩减购债计划，两家央行政策迥异正激发投资人青睐欧元区二线公债。
“在某一时点，欧洲和美国利率将相差甚远，我们预料爱尔兰公债价格将远高于美债，”苏格兰皇家银行利率分析师Marco Brancolini表示。该行预期穆迪周五将把爱尔兰评等上调一个级距。
爱尔兰10年期公债收益率 周一表现好于区内其他二线公债，在早盘时一度下滑2个基点，触及2.66%，之后收报2.67%。10年期英债 和美债收益率 分别报2.73%和2.65%。
交易商表示，乌克兰紧张局势升级，令二线公债有轻微的获利了结。
10年期西班牙 和意大利公债收益率 分别上涨4个基点和2个基点，触及2.94%和2.97%。10年期希腊 和葡萄牙公债收益率 分别升10个基点和5个基点，报6.21%和3.59%。(完)
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* 若收于200日均线之上，则将鼓励投机买家 http://reut.rs/2oFBd4L (完) (编译 孙国玉；审校 王洋)
路透北京4月25日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(27日)招标增发总额不超过90 亿元人民币两期固息债，期限包括三年和五年。 上述三期债为该行今年第五期 和第四期 的增发债，票 面利率分别为3.89%和4.05%。 具体发行条款如下： 2017年第5/4期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：50亿元；5年：40亿元； 期限/计息方式 3/5年固息 招标时间 3/5年：4月27日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标（荷兰式） 缴款日 5月2日 起息日 3年：2017年4月10日 5年：
路透维也纳4月25日 - 根据奥地利标准报(Der Standard)周二刊出的采访，欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼表示，围绕美国未来举措、比如贸易协议和税务改革的不确定性“令人担忧”。