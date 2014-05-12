欧元债市：爱尔兰公债接近再创新纪录，关注该国评等

* 在爱尔兰评等公布前，该国公债跑赢其他二线欧债

* 爱尔兰公债收益率跌至可比英债之下后，正接近美债水平

路透伦敦5月12日 - 爱尔兰公债收益率周一接近纪录低位，和可比美债收益率只差毫厘，且势将因本周预期穆迪将上调爱尔兰评等的刺激而进一步下跌。

自周五创下六年来首次跌至低于可比英债后，爱尔兰10年期公债收益率可很快再创新纪录，可能跌至可比美债之下，受助于爱尔兰经济复苏和央行的宽松政策。

欧洲央行曾表示如果通胀仍然超低，将可能购买资产，而美联储正缩减购债计划，两家央行政策迥异正激发投资人青睐欧元区二线公债。

“在某一时点，欧洲和美国利率将相差甚远，我们预料爱尔兰公债价格将远高于美债，”苏格兰皇家银行利率分析师Marco Brancolini表示。该行预期穆迪周五将把爱尔兰评等上调一个级距。

爱尔兰10年期公债收益率 周一表现好于区内其他二线公债，在早盘时一度下滑2个基点，触及2.66%，之后收报2.67%。10年期英债 和美债收益率 分别报2.73%和2.65%。

交易商表示，乌克兰紧张局势升级，令二线公债有轻微的获利了结。

10年期西班牙 和意大利公债收益率 分别上涨4个基点和2个基点，触及2.94%和2.97%。10年期希腊 和葡萄牙公债收益率 分别升10个基点和5个基点，报6.21%和3.59%。(完)

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