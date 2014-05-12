纽约期市：阿拉比卡咖啡从一个月低位回升，焦点仍在巴西

路透纽约/伦敦5月12日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一上涨，受技术因素支撑，之前触及一个月低位，巴西作物受乾旱影响的不确定性预料将令市场走势继续震荡。

ICE可可期货稍早一度追平上周触及的三个月低位，之后扳回跌幅，原糖在交投清淡中小涨，许多交易商到了纽约参加糖业大会和晚餐会。

洲际交易所(ICE)-7月阿拉比卡咖啡期货 收升5.35美分，或2.9%，报每磅1.8925美元，盘中触及一个月低位1.8275美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯塔咖啡期货 收涨37美元，或1.8%，报每吨2,130美元。

ICE-7月可可期货 收升1美元，或0.03%，报每吨2,865美元，稍早追平上周四触及的三个月低位2,849美元。Liffe-7月可可期货 收跌6英镑，或0.3%，报每吨1,785英镑，受英镑走强所拖累。

ICE原糖期货 升0.09美分，或0.5%，收报每磅17.29美分。Liffe-8月白糖期货 收盘攀升4.10美元，或0.9%，报每吨473.30美元。(完)

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