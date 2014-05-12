纽约期市：阿拉比卡咖啡从一个月低位回升，焦点仍在巴西

全球金市：金价小跌仍受法国大选首轮结果拖累，但朝鲜情势限制跌幅
路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。
路透纽约/伦敦5月12日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一上涨，受技术因素支撑，之前触及一个月低位，巴西作物受乾旱影响的不确定性预料将令市场走势继续震荡。
ICE可可期货稍早一度追平上周触及的三个月低位，之后扳回跌幅，原糖在交投清淡中小涨，许多交易商到了纽约参加糖业大会和晚餐会。
洲际交易所(ICE)-7月阿拉比卡咖啡期货 收升5.35美分，或2.9%，报每磅1.8925美元，盘中触及一个月低位1.8275美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯塔咖啡期货 收涨37美元，或1.8%，报每吨2,130美元。
ICE-7月可可期货 收升1美元，或0.03%，报每吨2,865美元，稍早追平上周四触及的三个月低位2,849美元。Liffe-7月可可期货 收跌6英镑，或0.3%，报每吨1,785英镑，受英镑走强所拖累。
ICE原糖期货 升0.09美分，或0.5%，收报每磅17.29美分。Liffe-8月白糖期货 收盘攀升4.10美元，或0.9%，报每吨473.30美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。
新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶最新跌1.1美分，至每公斤158.1美分。 (完) (编译 王洋/孙国玉；审校 艾茂林/于春红)
路透首尔4月25日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超6,5 14亿韩元。外资已经连续四个交易日买超韩股，此间累计买超1.3万亿韩元（11.6亿美元） 的韩股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月25日 651.4 -281.0 -367.5 ^4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月21日 242.5 89.9 -316.5 4 月20日 76.3 223.6 -276.1 4 月19日 -225.1