美国股市：道琼工业指数收升0.68%，Nasdaq指数收高1.77%

路透纽约5月12日 - 美国股市道指和标普500指数周一触及纪录最高收位，且Nasdaq指数上扬，因网络股和生物科技股上涨。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高112.13点，或0.68%，至16,695.47点；标准普尔500指数 收涨18.17点，或0.97%，至1,896.65点；Nasdaq指数 收升71.99点，或1.77%，至4,143.859点。(完)