全球金市：乌克兰紧张局势令金价上涨，但实货黄金需求疲弱可能打压价格

* 乌克兰东部的自治公投燃点紧张气氛

* 黄金短暂升穿1,300美元

* 中国实货黄金需求疲弱

路透纽约/伦敦5月12日 - 金价周一上涨，因乌克兰紧张局势升级引发一些避险买盘，但缺乏强劲的实货需求可能令金价承压，分析师说。

金价一度升穿每盎司1,300美元，乌克兰东部周末举行自治公投后，亲俄的反叛派领袖要求该地区成为俄罗斯的一部份，此举可能将乌克兰推向战争边缘。

不过，金价未能守在关键支撑位1,300美元以上，且美股上涨，标普500指数距离纪录高位不到1%，限制了金价的涨幅。

“金价底部似乎有些松动，实货需求未能弥补疲弱的投资者需求，”Barclays Capital贵金属分析师Christopher Louney说，“我们仍预计金价将走低。”

1950 GMT，现货金 上涨0.6%，报每盎司1,295.95美元，稍早触及1,303.80美元的高位。

纽约商品期货交易所(COMEX)-6月期金 升8.20美元，收报每盎司1,295.80,美元，汤森路透数据显示，成交量较30日均值多大约10%。

现货银 劲升2.1%，报每盎司19.50美元。

中国黄金协会数据显示，中国第一季金条需求较上年同期下降44%，反映中国实货需求下降。

现货铂金 攀升0.8%，报每盎司1,432.75美元。现货钯金 涨0.9%，报每盎司805美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1295.80 8.20 0.6 1277.70 1304.50 124,979 COMEX白银期货 19.500 0.423 2.2 19.100 19.600 293 COMEX铂金期货 1441.90 12.00 0.8 1422.20 1445.60 8,240 COMEX钯金期货 808.75 9.00 1.1 796.00 809.40 3,119 现货金 1295.95 7.12 0.6 1280.50 1303.80 现货银 19.500 0.400 2.1 19.050 19.640 现货铂金 1432.75 10.95 0.8 1423.50 1442.00 现货钯金 805.00 7.40 0.9 798.80 807.50(完)

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