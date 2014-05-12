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货币新闻 | 2014年 5月 13日 星期二 05:00 BJT

表格：截至5月11日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿5月12日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 05/11/14 05/04/14 05/11/13 五年均值

冬麦生长状况 - 优 5 5 5 　　　 -- - 良 25 26 27 -- - 普通 28 31 29 -- - 差 22 21 19 -- - 很差 20 17 20 -- 玉米种植率 　　　　　　59 29 26 58 玉米出苗率 　　　　　　18 7 5 25 大豆种植率 　　　　　　20 5 5 21 棉花种植率 30 16 22 34 稻米种植率 　　　　　　75 57 67 73 稻米出苗率 　　　　　　53 39 47 58 冬麦抽穗率　　　　　　　44 29 28 46 春麦种植率 　　　　　　34 26 40 53 春麦出苗率 　　　　12 7 9 27(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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