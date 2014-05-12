更正-美国股市：道指和标普500指数触及纪录最高收位，网络股跳涨

《全球重要经济事件一览表》--5月4日-5月11日
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
(译文有误，内文第五段Russell 2000指数创3月初来最大单日百分比“升”幅，非“跌”幅)
* Hillshire将以66亿美元买入Pinnacle Foods
* 乌克兰局势仍是市场焦点所在
* 道指涨0.7%，标普500指数升1%，Nasdaq指数涨1.8%
路透纽约5月12日 - 美国股市道指和标普500指数周一触及纪录最高收位，Nasdaq指数在网络股和生物科技股劲扬的带动下上扬。
Biogen Idec 升4.8%，报300.54美元，TripAdvisor Inc 上涨5.8%，报89.51美元。推特 劲升5.9%，报33.94美元，之前券商SunTrust将推特评级上调至“买入”。
这些动能股近日大幅波动，它们在3月开始被大举抛售，因担心估值过高。
“我认为这些股票略为企稳。一些人认为这些公司仍然估值过高，但它们的股价已经跌得够多了，似乎进一步下滑的空间不大。目前人们尝试趁低吸纳，令部份股票回升，”OakBrook Investments LLC首席交易商Giri Cherukuri说。
小型股Russell 2000指数 攀升2.4%，为3月初来最大单日百分比升幅。iShares Russell 2000 ETF 上涨2.3%。
道琼工业指数 收高112.13点，或0.68%，至16,695.47点，此为纪录最高收位，盘中触及16,704.84点纪录高位。
标准普尔500指数 收涨18.17点，或0.97%，至1,896.65点，也创纪录最高收位。Nasdaq指数 收升71.99点，或1.77%，至4,143.859点。
股市上涨，尽管乌克兰紧张局势持续。乌克兰东部亲俄反叛势力宣布在周末举行的自治公投中胜出，但乌克兰和西方国家不予承认，称公投非法。欧盟扩大对俄罗斯企业和个人的制裁。
Hillshire Brands Co 同意收购Pinnacle Foods Inc ，交易价格约为66亿美元，包括债务在内。Pinnacle暴涨13.2%，报34.47美元，Hillshire下挫3.2%，报35.76美元。
在医疗保健行业并购交易的最新发展方面，美国制药商、保妥适制造商Allergan Inc 挫跌1%，报159.72美元，之前该公司拒绝了Valeant Pharmaceuticals International Inc 提出的47亿美元收购提议。在美国上市的Valeant下滑0.8%，报130.16美元。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有57亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值62亿股。
纽约证交所和Nasdaq市场上涨股和下跌股之比均为约4:1。(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 利棣儿；审校 母红)
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
路透纽约5月3日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示，最 近一周投资者对美国基金的注资速度创下两个月来最快，市场对美股非理 性涨势的疑虑一扫而空。 ICI数据显示，4月26日止当周，美国共同基金与上市交易基金(ETF) 吸纳208亿美元。其中包括股市基金116亿美元与债市基金86亿美元。数据 并不包括货币市场基金。 “担忧已经消散，”Invesco Ltd 全球市场策略师Kristina Hooper表示，“我们算是置身诸多干扰的环境。我们必须了解地缘政治风 险将继续无处不在，尽管其影响通常较为短暂。” 法国将于周日举行总统大选第二轮投票，不过中间派候选人马克龙在 4月23日的第一轮投票领先后，欧洲怀疑论者胜出的机率似见下降。 这使得全球股市基金获得48亿美元挹注，为连续第21周流入。 当周应税债券基金也有近80亿美元流入。 股市明显位于高档并未吓跑投资者，当周美股基金吸纳68亿美元，规 模为一个月之最。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,700亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/5 7 2.45% 400 2017/5/5 14 2.60% 200