澳新经济指标预测--5月13日-5月20日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月12日当周 5月12日(一) 2245 新西兰食品价格指数 4月 -- -0.3% 5月13日(二) 0130 澳洲房价指数 第一季 +2.9% +3.4% 房屋融资 3月 -1.5% +2.3% 投资性房屋融资 3月 -- +4.4% 2245 新西兰零售销售(较上季) 第一季 -- +1.2% (较上年同期) -- +3.9% 5月14日(三) 1200 新西兰采购经理人指数(PMI) 4月 -- 58.40 5月15日(四) 0130 澳洲新车销量 4月 -- -0.3% 0200 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元)下半年 -- 赤字23.2 现金预算收支(亿新西兰元) -- 赤字40.8 5月16日(五) 暂无重要经济数据 5月19日当周 5月18日(日) 2245 新西兰生产者投入物价指数(PPI) 第一季 -- -0.7% 产出物价指数 -- -0.4% 5月19日(一) 暂无重要经济数据 5月20日(二) 暂无重要经济数据 (完)