澳新经济指标预测--5月13日-5月20日****

全球金市：金价小跌仍受法国大选首轮结果拖累，但朝鲜情势限制跌幅
路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月12日当周 5月12日(一) 2245 新西兰食品价格指数 4月 -- -0.3% 5月13日(二) 0130 澳洲房价指数 第一季 +2.9% +3.4% 房屋融资 3月 -1.5% +2.3% 投资性房屋融资 3月 -- +4.4% 2245 新西兰零售销售(较上季) 第一季 -- +1.2% (较上年同期) -- +3.9% 5月14日(三) 1200 新西兰采购经理人指数(PMI) 4月 -- 58.40 5月15日(四) 0130 澳洲新车销量 4月 -- -0.3% 0200 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元)下半年 -- 赤字23.2 现金预算收支(亿新西兰元) -- 赤字40.8 5月16日(五) 暂无重要经济数据 5月19日当周 5月18日(日) 2245 新西兰生产者投入物价指数(PPI) 第一季 -- -0.7% 产出物价指数 -- -0.4% 5月19日(一) 暂无重要经济数据 5月20日(二) 暂无重要经济数据 (完)
路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。
新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶最新跌1.1美分，至每公斤158.1美分。 (完) (编译 王洋/孙国玉；审校 艾茂林/于春红)
路透首尔4月25日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超6,5 14亿韩元。外资已经连续四个交易日买超韩股，此间累计买超1.3万亿韩元（11.6亿美元） 的韩股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月25日 651.4 -281.0 -367.5 ^4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月21日 242.5 89.9 -316.5 4 月20日 76.3 223.6 -276.1 4 月19日 -225.1