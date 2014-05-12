日韩经济指标预测--5月13日-5月20日****

全球金市：金价小跌仍受法国大选首轮结果拖累，但朝鲜情势限制跌幅
路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月12日当周 5月13日(二) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 4月 -- -4.2% 进口物价(较上年同期) -- -4.5% 2300 韩国失业率 4月 -- 3.5% 2350 日本企业物价指数(较前月) 4月 +2.8% 持平 (较上年同期) +4.0% +1.7% 5月14日(三) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +1.0% +0.2% GDP环比年率 +4.2% +0.7% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超708 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,959 5月15日(四) 0500 日本消费者信心指数 4月 -- 37.5 5月16日(五) 0430 日本工业生产 3月修正值 -- +0.3% 产能利用率指数(较前月) 3月 -- -2.6% 5月19日当周 5月18日(日) 2330 日本路透短观调查 5月 -- 25 2350 日本机械订单(较上月) 3月 -- -8.8% (较上年同期) -- +10.8% 5月19日(一) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 4月 -- -0.5% 5月20日(二) 2350 日本出口(较上年同期) 4月 -- +1.8% 进口(较上年同期) -- +18.1% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差14,460(完)
路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。
新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶最新跌1.1美分，至每公斤158.1美分。 (完) (编译 王洋/孙国玉；审校 艾茂林/于春红)
路透首尔4月25日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超6,5 14亿韩元。外资已经连续四个交易日买超韩股，此间累计买超1.3万亿韩元（11.6亿美元） 的韩股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月25日 651.4 -281.0 -367.5 ^4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月21日 242.5 89.9 -316.5 4 月20日 76.3 223.6 -276.1 4 月19日 -225.1