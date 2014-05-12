《焦点》乌东部公投后反叛势力要求入俄，但未获俄方支持

俄罗斯的立场似乎是经过精心算计的，以便确立俄罗斯的盟友对乌克兰工业中心区的控制，而不用采取公然行动，诸如派遣地面部队或正式承认该地区脱离乌克兰独立。这些举措可能会招致欧美的严厉制裁。

欧盟周一把13名个人和两家克里米亚公司加入可能面临资产冻结和旅游禁令的名单中，而俄罗斯对此嗤之以鼻。

新名单中包括普京的总统办公室主任沃洛金(Vyacheslav Volodin)，但将俄罗斯大企业掌门人排除在外。美国稍早列出的制裁名单中包括俄罗斯最大石油公司的主管以及一家大型石油贸易商的联合创立人，但并不包括这些公司本身，相关企业也表示业务未受影响。

不过欧盟和美国虽然不时发出制裁威胁，但迄今为止仍避免对俄罗斯工业实施“行业性制裁”来对该国经济造成更大范围的冲击。欧盟与俄罗斯的贸易规模是美俄贸易额的10倍以上，欧洲大企业纷纷进行游说反对制裁，担心这会损害自身的业务。

美国与欧盟都表示，不会承认“非法”公投的结果。

“我们不会承认昨天所谓的公投。它们是非法、不合理而令人难以置信的，”欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)在基辅的记者会上称。