《焦点》乌东部公投后反叛势力要求入俄，但未获俄方支持

全球金市：金价小跌仍受法国大选首轮结果拖累，但朝鲜情势限制跌幅
路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。
俄罗斯的立场似乎是经过精心算计的，以便确立俄罗斯的盟友对乌克兰工业中心区的控制，而不用采取公然行动，诸如派遣地面部队或正式承认该地区脱离乌克兰独立。这些举措可能会招致欧美的严厉制裁。
欧盟周一把13名个人和两家克里米亚公司加入可能面临资产冻结和旅游禁令的名单中，而俄罗斯对此嗤之以鼻。
新名单中包括普京的总统办公室主任沃洛金(Vyacheslav Volodin)，但将俄罗斯大企业掌门人排除在外。美国稍早列出的制裁名单中包括俄罗斯最大石油公司的主管以及一家大型石油贸易商的联合创立人，但并不包括这些公司本身，相关企业也表示业务未受影响。
不过欧盟和美国虽然不时发出制裁威胁，但迄今为止仍避免对俄罗斯工业实施“行业性制裁”来对该国经济造成更大范围的冲击。欧盟与俄罗斯的贸易规模是美俄贸易额的10倍以上，欧洲大企业纷纷进行游说反对制裁，担心这会损害自身的业务。
美国与欧盟都表示，不会承认“非法”公投的结果。
“我们不会承认昨天所谓的公投。它们是非法、不合理而令人难以置信的，”欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)在基辅的记者会上称。
然而，西方国家发出的最新讯号并不是准备施加更严厉的经济制裁。外交界消息人士称，法国想推进向俄罗斯出售12亿欧元(17亿美元)直升机航母的合同，因为如果取消交易，法国比俄罗斯遭受的打击更大。(完)
路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。
新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶最新跌1.1美分，至每公斤158.1美分。 (完) (编译 王洋/孙国玉；审校 艾茂林/于春红)
路透首尔4月25日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超6,5 14亿韩元。外资已经连续四个交易日买超韩股，此间累计买超1.3万亿韩元（11.6亿美元） 的韩股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月25日 651.4 -281.0 -367.5 ^4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月21日 242.5 89.9 -316.5 4 月20日 76.3 223.6 -276.1 4 月19日 -225.1