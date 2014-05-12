《美国上市公司业绩公布日程表》--5月13日至5月20日

《汇市简讯》澳元/美元忽视澳洲贸易数据，聚焦中国财新服务业PMI
0156GMT * 澳元/美元守在狭窄区间0.7415/0.7430，澳洲公布3月贸易报告 * 澳洲3月贸易顺差31.07亿澳元，2月修正为顺差37亿澳元；进口和出口分别增长5%和2% * 该数据公布后，澳元/美元几无变动，报0.7420 * 中国4月财新服务业采购经理人指数(PMI)自前月的52.2降至51.5，为11个月最低 * 关注澳洲央行总裁洛威0310GMT时的讲话(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
汤森路透5月12日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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5月13日 Q1 2014 Fossil, Inc. 1.17 18 1.21
5月14日 AMC Q2 2014 Agilent Technologies Inc. 0.73 12 0.77
5月14日 AMC Q3 2014 思科(Cisco Systems) 0.48 37 0.51
5月14日 BMO Q2 2014 Deere & Company 2.48 20 2.76
5月14日 BMO Q1 2014 Macy's, Inc. 0.59 21 0.55
5月15日 AMC Q1 2015 欧特克(Autodesk, Inc.) 0.21 18 0.42
5月15日 AMC Q2 2014 应用材料(Applied Materials) 0.28 19 0.16
5月15日 BMO Q4 2014 CA Technologies 0.58 7 0.68
5月15日 AMC Q1 2014 Nordstrom 0.68 29 0.73
5月15日 BMO Q1 2014 Kohl's Corp. 0.63 23 0.66
5月15日 11:00 Q1 2015 沃尔玛(Walmart) 1.15 26 1.14
5月19日 BMO Q3 2014 Campbell Soup Company 0.59 15 0.62
5月19日 AMC Q1 2015 Urban Outfitters, Inc. 0.27 36 0.32
5月20日 AMC Q2 2014 Analog Devices, Inc. 0.56 27 0.52
5月20日 AMC Q1 2015 Salesforce.com, Inc. 0.10 39 0.10
5月20日 BMO Q1 2014 家得宝(The Home Depot) 0.99 27 0.83
5月20日 AMC Q3 2014 Intuit 3.50 18 2.97
5月20日 BMO Q4 2014 Medtronic Inc. 1.12 21 1.10
5月20日 BMO Q1 2014 Staples, Inc. 0.21 17 0.26
5月20日 BMO Q1 2015 The TJX Companies, Inc. 0.67 29 0.62
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 孙茉莉)
0156GMT * 澳元/美元守在狭窄区间0.7415/0.7430，澳洲公布3月贸易报告 * 澳洲3月贸易顺差31.07亿澳元，2月修正为顺差37亿澳元；进口和出口分别增长5%和2% * 该数据公布后，澳元/美元几无变动，报0.7420 * 中国4月财新服务业采购经理人指数(PMI)自前月的52.2降至51.5，为11个月最低 * 关注澳洲央行总裁洛威0310GMT时的讲话(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
路透纽约5月3日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示，最 近一周投资者对美国基金的注资速度创下两个月来最快，市场对美股非理 性涨势的疑虑一扫而空。 ICI数据显示，4月26日止当周，美国共同基金与上市交易基金(ETF) 吸纳208亿美元。其中包括股市基金116亿美元与债市基金86亿美元。数据 并不包括货币市场基金。 “担忧已经消散，”Invesco Ltd 全球市场策略师Kristina Hooper表示，“我们算是置身诸多干扰的环境。我们必须了解地缘政治风 险将继续无处不在，尽管其影响通常较为短暂。” 法国将于周日举行总统大选第二轮投票，不过中间派候选人马克龙在 4月23日的第一轮投票领先后，欧洲怀疑论者胜出的机率似见下降。 这使得全球股市基金获得48亿美元挹注，为连续第21周流入。 当周应税债券基金也有近80亿美元流入。 股市明显位于高档并未吓跑投资者，当周美股基金吸纳68亿美元，规 模为一个月之最。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)