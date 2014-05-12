企业并购：梅铎欲以BSkyB收购德意天空卫视，意在整合欧洲付费电视业务

全球金市：金价小跌仍受法国大选首轮结果拖累，但朝鲜情势限制跌幅
路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。
英国监管机构可能将审查任何将令梅铎在BSkyB总持股比例增加的交易。一名接近谈判的消息人士表示，目前的想法是，达成交易后梅铎在BSkyB的持股比例不会超过39%。分析师称，他可能会选择折现，从而令自己在合并后公司中的持股比例维持在39%左右。
BSkyB称，谈判仍处于初期阶段，围绕交易条款、价值或结构尚未达成协议。
“BSkyB认为，只要价格合理，此次合并交易有可能缔造世界级的跨国付费电视集团，”该集团周一在声明中表示。
21世纪福克斯则称，公司内部经常围绕把包括英国、德国和意大利的欧洲天空卫星平台进行整合展开讨论。“时不时地会谈到BSkyB，但始终未达成任何一致意见，”该公司表示。
BSkyB还称，尚未准备好为合并德国天空卫视支付过高价格，指出任何协议都将在德国天空卫视的股价“不受干扰地继续交易的情况下”达成。
媒体报导称交易规模约为100亿欧元(138亿美元)。
福克斯股价周二收高3.0%报35.19美元。
Evercore分析师Alan Gould称，交易对福克斯有利。该公司可能会利用从该交易中估计可获得的90亿美元现金进一步回购股票。
德国天空卫视的股价大涨9.94%至6.97欧元。BSkyB股价则下挫2.4%收在8.68英镑。(完)
路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。
新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶最新跌1.1美分，至每公斤158.1美分。 (完) (编译 王洋/孙国玉；审校 艾茂林/于春红)
路透首尔4月25日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超6,5 14亿韩元。外资已经连续四个交易日买超韩股，此间累计买超1.3万亿韩元（11.6亿美元） 的韩股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月25日 651.4 -281.0 -367.5 ^4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月21日 242.5 89.9 -316.5 4 月20日 76.3 223.6 -276.1 4 月19日 -225.1