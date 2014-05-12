企业并购：梅铎欲以BSkyB收购德意天空卫视，意在整合欧洲付费电视业务

英国监管机构可能将审查任何将令梅铎在BSkyB总持股比例增加的交易。一名接近谈判的消息人士表示，目前的想法是，达成交易后梅铎在BSkyB的持股比例不会超过39%。分析师称，他可能会选择折现，从而令自己在合并后公司中的持股比例维持在39%左右。

BSkyB称，谈判仍处于初期阶段，围绕交易条款、价值或结构尚未达成协议。

“BSkyB认为，只要价格合理，此次合并交易有可能缔造世界级的跨国付费电视集团，”该集团周一在声明中表示。

21世纪福克斯则称，公司内部经常围绕把包括英国、德国和意大利的欧洲天空卫星平台进行整合展开讨论。“时不时地会谈到BSkyB，但始终未达成任何一致意见，”该公司表示。

BSkyB还称，尚未准备好为合并德国天空卫视支付过高价格，指出任何协议都将在德国天空卫视的股价“不受干扰地继续交易的情况下”达成。

媒体报导称交易规模约为100亿欧元(138亿美元)。

福克斯股价周二收高3.0%报35.19美元。

Evercore分析师Alan Gould称，交易对福克斯有利。该公司可能会利用从该交易中估计可获得的90亿美元现金进一步回购股票。

德国天空卫视的股价大涨9.94%至6.97欧元。BSkyB股价则下挫2.4%收在8.68英镑。(完)