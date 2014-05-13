企业并购：制药商Allergan拒绝同业Valeant的“削减成本”收购方案

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
“他们势必得将本案直接交由股东讨论，坦白说，这看起来像是一场媒体大战，”Piper Jaffray负责追踪这两家公司的分析师David Amsellem说。“我认为Valeant确实很需要Allergan。”
Allergan和Valeant均表示目前在和大股东讨论。4月时，Valeant称不计Ackman的持股，约有56%的Allergan股东同时也是Valeant股东。
Valeant上周表示计划安排Allergan股东举行特别会议来施压Allergan的董事会。Valeant还说将召开一场公开表决，看看股东是否支持Allergan-Valeant谈判。目前尚不清楚该项表决要如何运作。
周一的监管文件中，Ackman的对冲基金Pershing Square Capital Management称已请求一份完整的Allergan股权登记名单，好让其可以“和公司股东沟通。”
根据汤森路透数据，Allergan前十大股东包括美国先锋集团(Vanguard Group)、道富环球投资管理(SSgA)、贝莱德。
Valeant发言人士Laurie Little说，该公司对Allergan拒绝收购提议感到失望，但仍希望能达成交易。
Allergan原本称会考虑这项收购提议，但不到几天，Allergan就动用所谓的毒丸计划(股东权益计划)来推迟收购。如果Ackman的Pershing Capital持股超过10%，其他投资者可以买进折价后的股票。
而根据知情人士消息，Allergan也在接触Shire Plc 等其他并购对象。
Pyott说，向外发展是一个选择，但“现在讨论那些的时机完全不成熟。”(完)
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