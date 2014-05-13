企业并购：制药商Allergan拒绝同业Valeant的“削减成本”收购方案

“他们势必得将本案直接交由股东讨论，坦白说，这看起来像是一场媒体大战，”Piper Jaffray负责追踪这两家公司的分析师David Amsellem说。“我认为Valeant确实很需要Allergan。”

Allergan和Valeant均表示目前在和大股东讨论。4月时，Valeant称不计Ackman的持股，约有56%的Allergan股东同时也是Valeant股东。

Valeant上周表示计划安排Allergan股东举行特别会议来施压Allergan的董事会。Valeant还说将召开一场公开表决，看看股东是否支持Allergan-Valeant谈判。目前尚不清楚该项表决要如何运作。

周一的监管文件中，Ackman的对冲基金Pershing Square Capital Management称已请求一份完整的Allergan股权登记名单，好让其可以“和公司股东沟通。”

根据汤森路透数据，Allergan前十大股东包括美国先锋集团(Vanguard Group)、道富环球投资管理(SSgA)、贝莱德。

Valeant发言人士Laurie Little说，该公司对Allergan拒绝收购提议感到失望，但仍希望能达成交易。

Allergan原本称会考虑这项收购提议，但不到几天，Allergan就动用所谓的毒丸计划(股东权益计划)来推迟收购。如果Ackman的Pershing Capital持股超过10%，其他投资者可以买进折价后的股票。

而根据知情人士消息，Allergan也在接触Shire Plc 等其他并购对象。

Pyott说，向外发展是一个选择，但“现在讨论那些的时机完全不成熟。”(完)