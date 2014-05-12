《独家新闻》瑞士信贷与美国监管当局最终和解金或超20亿美元--消息

全球金市：金价小跌仍受法国大选首轮结果拖累，但朝鲜情势限制跌幅
路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。
路透纽约/华盛顿5月12日 - 据知情消息人士，纽约州金融服务局在调查涉及瑞士信贷 的涉嫌逃税案件中，寻求对瑞信处以数亿美元罚金，该行与美国当局达成的和解金最终可能超过20亿美元。
其中一位消息人士称，纽约州金融服务局公开要求处罚10亿美元，不过经协商后最终罚金规模料大幅下降。
此外，瑞士信贷还在与美国司法部讨论罚金问题。路透上周报导，司法部寻求对该行最高处罚16亿美元。
知情消息人士表示，瑞士信贷和纽约州金融服务部门主管Benjamin Lawsky正在进行协商。他们说，瑞士信贷未来数日可能与纽约州和联邦机构达成协议。
联邦检察官还一直在争取让瑞信对刑事指控认罪，作为和解内容之一，因外界一直在批评美国司法部，称其避免起诉金融企业。
瑞士信贷和Lawsky办公室发言人均拒绝置评。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。
新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶最新跌1.1美分，至每公斤158.1美分。 (完) (编译 王洋/孙国玉；审校 艾茂林/于春红)
路透首尔4月25日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超6,5 14亿韩元。外资已经连续四个交易日买超韩股，此间累计买超1.3万亿韩元（11.6亿美元） 的韩股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月25日 651.4 -281.0 -367.5 ^4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月21日 242.5 89.9 -316.5 4 月20日 76.3 223.6 -276.1 4 月19日 -225.1