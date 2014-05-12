欧洲能源：俄罗斯重申6月2日前乌克兰若不付费，将停止天然气供应

全球金市：金价小跌仍受法国大选首轮结果拖累，但朝鲜情势限制跌幅
路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。
路透莫斯科5月12日 - 俄罗斯周一重申，若乌克兰不预先支付6月费用，俄方将停止供应天然气，有关此事的进一步谈判也取决于付款情况。
俄新闻机构报导称，俄罗斯国营公司Gazprom 执行长Alexei Miller将在周二向乌克兰国营能源公司Naftogaz提交6月的“初步”帐单，要求在6月2日之前支付。
“如果乌克兰不支付6月供气费，Gazprom将在6月3日0600GMT之前通知乌方，按照预付费的多少，俄罗斯向乌克兰提供多少天然气量，”俄塔社援引Miller的讲话报导称。Miller表示，如果乌克兰不付钱，供气量就为零。
Gazprom称乌克兰欠费达35.1亿美元，并在最近几周警告，从下月起要求先付费再用气。俄能源部先前曾表示，付费的截止期限是5月31日。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透班加罗尔4月25日 - 金价周二小跌，因为在周日法国大选首轮选举结果出炉后，投资者人气仍偏向高风险资产，不过围绕朝鲜半岛的忧虑限制了金价跌幅。
新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶最新跌1.1美分，至每公斤158.1美分。 (完) (编译 王洋/孙国玉；审校 艾茂林/于春红)
路透首尔4月25日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超6,5 14亿韩元。外资已经连续四个交易日买超韩股，此间累计买超1.3万亿韩元（11.6亿美元） 的韩股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月25日 651.4 -281.0 -367.5 ^4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月21日 242.5 89.9 -316.5 4 月20日 76.3 223.6 -276.1 4 月19日 -225.1