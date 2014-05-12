欧洲能源：俄罗斯重申6月2日前乌克兰若不付费，将停止天然气供应

路透莫斯科5月12日 - 俄罗斯周一重申，若乌克兰不预先支付6月费用，俄方将停止供应天然气，有关此事的进一步谈判也取决于付款情况。

俄新闻机构报导称，俄罗斯国营公司Gazprom 执行长Alexei Miller将在周二向乌克兰国营能源公司Naftogaz提交6月的“初步”帐单，要求在6月2日之前支付。

“如果乌克兰不支付6月供气费，Gazprom将在6月3日0600GMT之前通知乌方，按照预付费的多少，俄罗斯向乌克兰提供多少天然气量，”俄塔社援引Miller的讲话报导称。Miller表示，如果乌克兰不付钱，供气量就为零。

Gazprom称乌克兰欠费达35.1亿美元，并在最近几周警告，从下月起要求先付费再用气。俄能源部先前曾表示，付费的截止期限是5月31日。(完)