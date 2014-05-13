金砖国家：5月12日股汇市收盘纵览

路透5月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月12日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.88%，报1,015.81点。

中国股市：沪综指收升2.1%创近两个月最大单日涨幅，新国九条出台提振市场人气

香港股市：恒指上升1.8%创七周来最大单日涨幅，腾讯领涨

中国汇市：人民币即期收贬近百点至一周低点，午后油盘购汇力道大

============================================================================

拉美股市：跟随全球市场走高，铁矿石矿商淡水河谷股价上扬带动巴西Bovespa指数创下近两周最大单日涨幅。Bovespa指数 收涨1.79%，报54,052.90点。

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元基本持平，哥伦比亚披索走软

============================================================================

南非股市：主要股指小升至纪录高位，Naspers 带领大盘上扬，因其投资的中国企业腾讯 股价大涨。综合指数 涨0.79%至49,239.29点，盘中触及纪录高位49,327.96点；Top-40绩优股指数 涨0.9%至44,135.65点，盘中亦触及纪录高位44,223.99点。

南非汇市：兰特从多年高位回落，因有矿工被杀和乌克兰危机升级

============================================================================

印度股市：连续第二天上涨至纪录高位，因对于出口民调将显示Bharatiya Janata党及其政党联盟在大选中胜出的期望升温，提振Larsen & Toubro 等绩优股跳涨。BSE指数 盘中一度上涨2.52%至23,572.88点纪录高位，终场收高2.42%报23,551点。NSE指数 盘中亦一度上涨2.35%至7,020.05点纪录高位，刷新上周五创下的上个纪录高位；终场收涨2.27%报7,014.25点。

印度汇市：卢比小跌，自日内稍早所及的近10个月高位回落，因市场怀疑在今日稍晚公布出口调查结果前央行买入大量美元。卢比兑美元 收在60.05/06，上周五收报60.02/03；今日盘中一度高见59.51，为7月29日以来最高。

============================================================================

俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.77%，报673.60点。指标RTS指数 涨0.12%，报1,234.310点。