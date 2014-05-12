美国个股：Facebook计划在中国开设销售处--彭博

路透5月12日 - 彭博引述知情人士报导称，全球最大的社交网络公司--Facebook 计划在中国开设销售处，以便与当地广告商合作。

彭博引述消息人士称，Facebook正进行谈判，准备在位于北京中央商务区的财富金融中心租用办公室。

一位知情人士称，Facebook可能在一年内在北京开设办事处。如欲浏览原文，请点选：r.reuters.com/vag39v

时值美国下班时间，未能立即联系到Facebook置评。

该销售处若顺利开张，将是Facebook员工首次登陆其服务遭禁的中国大陆。该公司在香港设有销售处。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)