路透调查：欧洲央行不太可能在6月政策会议中调降存款利率--交易商

路透5月12日 - 周一公布的路透调查显示，欧洲央行可能不会在6月会议上调降存款利率，尽管数名欧洲央行政策官员暗示，他们倾向透过调降利率来抑制强势欧元。

欧洲央行总裁德拉吉在上周四政策会议后的记者会上表示，央行已经做好准备，如果新公布的通胀预估显示有必要，将在下月采取行动以刺激欧元区经济。但德拉吉并未特别说明欧洲央行可能采取何种政策行动。

周一调查受访的23名货币市场交易商中，仅有八人预期欧洲央行下月将把目前为零的存款利率进一步调降，这将使得银行在欧洲央行存款必须向央行支付费用。

调查显示，即使央行调降存款利率，顶多也只会调降10到15个基点。

这和上周欧洲央行会议前所做的调查结果相似。当时58名受访分析师中仅有六人预期央行会在2014年第二季调降存款利率。

“我想下次会议依旧会是喊话试图维持市场的预期，但不会采取任何行动，因为....负利率情况不太可能出现，”一名货币市场交易商称。

周一对22名货币市场交易商所做的调查亦发现，银行下周将偿还35亿欧元(48亿美元)欧洲央行长期再融资操作的借款，略高于本周三将偿还的33.65亿欧元。

在即将登场的欧洲银行业压力测试中，各银行的资产负债表将受到缜密的检视，因此各银行都在主动偿还之前取得的两项危机贷款。

但由于超额流动性 以来到低于1,000亿欧元，因此银行可以在欧洲央行每周在融资操作中借入更多资金，高于过去两个月每周均值1,132亿欧元。

的确，调查预估中值显示，银行业可能在欧洲央行七天期融资操作中借入1,350亿欧元，高于本周到期的1,291亿欧元。