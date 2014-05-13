全球金融：G20承诺降低对信用评级的依赖度，但兑现起来不容易

“大多行动计划却不包括在金融业建立其他信用标准的具体建议或现实可行的时间表，”G20监管工作特别小组--金融稳定委员会(FSB)在报告中称。

FSB称各国可能普遍错过最后期限。

“主要挑战在于开发其他信用标准和流程，这样信贷评级机构才不会是信贷风险评估的唯一信息源，”FSB称。

美国已经走在别国前面，确立了针对监管者的法律要求，要求他们在金融市场法规中去除需参考信贷评级的内容，但由于寻找替代标准难度较大，监管者尚未完全实施该要求。

考虑到美国的经验，欧盟将推迟到2020年才会决定是否仿效美国的做法。欧盟包括G20成员国意大利、德国、法国和英国。