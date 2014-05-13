《中国报摘》--中国证券报5月13日

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 头版头条:
--中国石油 公告显示，公司计划成立东部管道公司，注册资本拟100亿元人民币，成立后中石油将通过产权交易所公开转让所持东部管道公司100%的股权。
* 其他:
--分析人士指出，鉴于部分区域的房地产市场风险凸显，监管层今年将调减部分城市的供地指标，全年全国土地供应量可能有所下降。
--证监会研究中心主任祁斌表示，推动养老金与资本市场对接可防止未来可能出现缺口，目前养老金入市比例过低，要通过参与资本市场来实现投资保值增值，不能靠政府补充刚性需求。
--记者获悉，中国北车 旗下长客股份公司近日获得深圳市地铁集团有关地铁车辆销售合同，用于装备深圳地铁7号线和9号线，合同价值共计29.58亿元。
--针对资金紧张传闻，房地产公司首开股份 公告称，公司不存在任何项目因资金紧张停工、楼盘无法按期交付的情况；偿债压力可控；融资渠道顺畅，不存在借款逾期无法偿还的情况，更不存在资金链断裂的风险。
--长城信息 发布定增预案，拟以不低于19.41元/股的价格向控股股东中国电子等机构及自然人定向增发，拟募集资金不超过10亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 黄凯)
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路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。