《中国报摘》--中国证券报5月13日

* 头版头条:

--中国石油 公告显示，公司计划成立东部管道公司，注册资本拟100亿元人民币，成立后中石油将通过产权交易所公开转让所持东部管道公司100%的股权。

* 其他:

--分析人士指出，鉴于部分区域的房地产市场风险凸显，监管层今年将调减部分城市的供地指标，全年全国土地供应量可能有所下降。

--证监会研究中心主任祁斌表示，推动养老金与资本市场对接可防止未来可能出现缺口，目前养老金入市比例过低，要通过参与资本市场来实现投资保值增值，不能靠政府补充刚性需求。

--记者获悉，中国北车 旗下长客股份公司近日获得深圳市地铁集团有关地铁车辆销售合同，用于装备深圳地铁7号线和9号线，合同价值共计29.58亿元。

--针对资金紧张传闻，房地产公司首开股份 公告称，公司不存在任何项目因资金紧张停工、楼盘无法按期交付的情况；偿债压力可控；融资渠道顺畅，不存在借款逾期无法偿还的情况，更不存在资金链断裂的风险。