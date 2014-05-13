美国与加拿大经济指标预测--5月14日-5月21日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 5月12日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月14日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 5月9日当周 -- 350.9 再融资指数 -- 1,297.6 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.5% (较上年同期) +1.7% +1.4% 核心PPI(较前月) +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.4% +1.4% 5月15日(四) 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.3% +0.2% (较上年同期) +2.0% +1.5% 扣除食品和能源CPI(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +1.7% +1.7% 实质所得 -- +0.3% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 5.00 1.29 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月10日当周 32.0 31.9 四周均值(万人) -- 32.475 续请失业金人数(万人) 5月3日当周 269.3 268.5 1230 加拿大制造业销售(较前月) 3月 +0.3% +1.4% 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 3月 -- 净流入1677 外资购买美国公债(亿美元) 3月 -- 净买入924 1315 美国工业生产(较前月) 4月 持平 +0.7% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.5% 产能利用率 79.2% 79.2% 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 49 47 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 正14.0 正16.6 1530 美国克利夫兰联邦储备银行消费者物价指数(CPI) 4月 -- +0.2% 5月16日(五) 1230 美国房屋开工年率(万户) 4月 98.0 94.6 建筑许可年率(万户) 101.0 99.7 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月初值 84.5 84.1 现况指数 99.0 98.7 预期指数 75.0 74.7 1430 美国ECRI经济领先指标 5月2日当周 -- 135.8 * 5月19日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月19日(一) 暂无重要经济数据 5月20日(二) 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月17日当周 -- -0.1% 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 3月 -- +1.1% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月17日当周 -- +4.2% 5月21日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 5月16日当周 -- -- 再融资指数 -- -- (完)