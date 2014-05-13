美国与加拿大经济指标预测--5月14日-5月21日****

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 5月12日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月14日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 5月9日当周 -- 350.9 再融资指数 -- 1,297.6 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.5% (较上年同期) +1.7% +1.4% 核心PPI(较前月) +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.4% +1.4% 5月15日(四) 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.3% +0.2% (较上年同期) +2.0% +1.5% 扣除食品和能源CPI(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +1.7% +1.7% 实质所得 -- +0.3% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 5.00 1.29 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月10日当周 32.0 31.9 四周均值(万人) -- 32.475 续请失业金人数(万人) 5月3日当周 269.3 268.5 1230 加拿大制造业销售(较前月) 3月 +0.3% +1.4% 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 3月 -- 净流入1677 外资购买美国公债(亿美元) 3月 -- 净买入924 1315 美国工业生产(较前月) 4月 持平 +0.7% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.5% 产能利用率 79.2% 79.2% 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 49 47 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 正14.0 正16.6 1530 美国克利夫兰联邦储备银行消费者物价指数(CPI) 4月 -- +0.2% 5月16日(五) 1230 美国房屋开工年率(万户) 4月 98.0 94.6 建筑许可年率(万户) 101.0 99.7 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月初值 84.5 84.1 现况指数 99.0 98.7 预期指数 75.0 74.7 1430 美国ECRI经济领先指标 5月2日当周 -- 135.8 * 5月19日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月19日(一) 暂无重要经济数据 5月20日(二) 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月17日当周 -- -0.1% 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 3月 -- +1.1% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月17日当周 -- +4.2% 5月21日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 5月16日当周 -- -- 再融资指数 -- -- (完)
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。