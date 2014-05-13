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市场报道 | 2014年 5月 14日 星期三 07:54 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月14日-5月21日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    * 5月12日当周

    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值       前值
    
    5月14日(三)
    1100  美国抵押贷款市场指数                        5月9日当周           --      350.9
              再融资指数                                                   --    1,297.6
    1230  美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                    4月        +0.2%      +0.5%
                                 (较上年同期)                           +1.7%      +1.4%
                          核心PPI(较前月)                               +0.2%      +0.6%
                                 (较上年同期)                           +1.4%      +1.4%   
    
    5月15日(四)
    1230  美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                    4月        +0.3%      +0.2%
                　　　　　　　　 (较上年同期)                           +2.0%      +1.5%
              扣除食品和能源CPI(较前月)                                 +0.1%      +0.2%
                               (较上年同期)                             +1.7%      +1.7%
              实质所得                                                     --      +0.3%
    1230  美国纽约联邦储备银行制造业指数                     5月         5.00       1.29
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)               5月10日当周         32.0       31.9
              四周均值(万人)                                               --     32.475
              续请失业金人数(万人)                    5月3日当周        269.3      268.5
    1230  加拿大制造业销售(较前月)                           3月        +0.3%      +1.4%
    1300  美国整体资本净流动(亿美元)                         3月           -- 净流入1677
          外资购买美国公债(亿美元)                           3月           --  净买入924
    1315  美国工业生产(较前月)                               4月         持平      +0.7%        
              制造业产出(较前月)                                        +0.3%      +0.5%      
              产能利用率                                                79.2%      79.2% 
    1400  美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数           5月           49         47
    1400  美国费城联邦储备银行制造业指数                     5月       正14.0     正16.6
    1530  美国克利夫兰联邦储备银行消费者物价指数(CPI)        4月           --      +0.2%
    
    5月16日(五)
    1230  美国房屋开工年率(万户)                             4月         98.0       94.6
              建筑许可年率(万户)                                        101.0       99.7
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数              5月初值         84.5       84.1
                                   现况指数                              99.0       98.7
                                   预期指数                              75.0       74.7
    1430  美国ECRI经济领先指标                        5月2日当周           --      135.8
    
    
    * 5月19日当周

    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值       前值
   
    5月19日(一)
    暂无重要经济数据
    
    5月20日(二)
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            5月17日当周           --      -0.1%
    1230  加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                       3月           --      +1.1%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          5月17日当周           --      +4.2%
    
    5月21日(三)
    1100  美国抵押贷款市场指数                       5月16日当周           --         --
              再融资指数                                                   --         --
    (完)
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