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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 08:12 BJT

《中国重要政经日程》--5月13日

============================今日重要政经日程========================

无。

============================近期重要政经日程========================

*5/14（周三）

--科博会2014中国金融论坛14日至15日在北京举行。

--科博会2014中关村创新论坛在北京举行。

--国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。

--2014经济学人智库中国论坛在北京举行。

5/15（周四）

--2014上市公司企业治理论坛15日至16日在深圳举行。

5/22-23（周四-周五）

--2014全球CFO领袖论坛在北京举行。

*5/24(周六)

--第八届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行。

--上海论坛2014于24日至26日在上海举行。

5/25（周日）

--2014中国国际农商高峰论坛在北京举行。

5/30（周五）

--2014京交会投融资论坛在北京举行。

6/11（周三）

--2014（第十六届）中国风险投资论坛6月11-14日在深圳举行。

6/19（周四）

--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 侯向明；审校 黄凯)
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