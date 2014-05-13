《中国重要政经日程》--5月13日

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
============================今日重要政经日程========================
无。
============================近期重要政经日程========================
*5/14（周三）
--科博会2014中国金融论坛14日至15日在北京举行。
--科博会2014中关村创新论坛在北京举行。
--国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。
--2014经济学人智库中国论坛在北京举行。
5/15（周四）
--2014上市公司企业治理论坛15日至16日在深圳举行。
5/22-23（周四-周五）
--2014全球CFO领袖论坛在北京举行。
*5/24(周六)
--第八届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行。
--上海论坛2014于24日至26日在上海举行。
5/25（周日）
--2014中国国际农商高峰论坛在北京举行。
5/30（周五）
--2014京交会投融资论坛在北京举行。
6/11（周三）
--2014（第十六届）中国风险投资论坛6月11-14日在深圳举行。
6/19（周四）
--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 侯向明；审校 黄凯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。