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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 08:18 BJT

《汇市简讯》美元/离岸人民币在隔夜市场收于日高

2355GMT

* 美元/离岸人民币在纽约市场收报6.2433，盘中在6.2354-6.2433区间交投

* 美元/离岸人民币周一在纽约市场再度收于日高，尽管美元指数周一收平

* 中国股市沪综指大涨，引发全球股市强劲上扬

* 动能股(科技和互联网类股)强势反弹

* 中国社会消费品零售总额、工业增加值和城镇投资数据将于0130GMT出炉。(完)

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