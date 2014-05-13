《全球主要国家债券发行预告》--5月13日-5月20日

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 5/13 意大利 标售中长期公债 5/13 0130 日本 标售30年期公债 5/13 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 5/14 德国 50亿欧元 标售两年期联邦债券 5/15 日本 标售五年期公债 5/15 法国 标售中期政府债券(BTAN)/指数挂钩 证券 5/15 日本 标售三个月期贴现国库券 5/15 英国 标售2034年到期公债 5/16 日本 标售12个月期贴现国库券 5/19 1350 法国 标售国库券(BTF) 5/20 日本 两个月期贴现国库券 5/20 日本 20年期公债 5/20 西班牙 三个月和九个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。