香港个股：复星国际对澳洲医疗企业Healthscope有兴趣，希望将其模式引入中国--报载

路透悉尼5月13日 - 澳洲金融评论报周二报导，中国复星国际 对澳洲私人医院运营商Healthscope深感兴趣，希望将其模式引入中国市场。

复星国际的全球投资主管Patrick Zhong对该报说，复星国际认为Healthscope在中国有很大的发展机会。

“Healthscope算是很大的企业，但想想看假如他们在中国有(和在澳洲)一样的地位，”Zhong说。“这个和Healthscope相应的企业将很大--可能是它的10倍。而这就是机会。”

Healthscope的私募股权股东--德州太平洋集团(TPG)和凯雷投资集团 正准备出脱他们在2010年以26亿澳元(24.3亿美元)买下的业务。不过他们也考虑将之进行首次公开上市(IPO)以及剥离公司的房地产资产。

分析师预计，Healthscope估值可能达40亿澳元左右(37.4亿美元)。Healthscope在澳洲拥有44家私人医院，并在澳洲、新加坡、新西兰、马来西亚拥有病理学业务。(完) (编译 李婷仪 审校 白云)