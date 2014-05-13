中国经济：养老金缺口危机将于20年后显现，对接资本市场或可化解--官员

路透北京5月13日 - 中国证监会创新业务监管部主任祁斌周一表示，中国现行养老金体系制度设计下，养老金缺口问题在20年后显现，解决养老金缺口问题的核心是将其对接资本市场，让个人金融资产能够跟随经济的成长。

他在中国人民大学演讲时表示，中国目前养老金总体是盈余，但实际总体也是假象，因为各个省不一样，有的省已经开始亏空。养老金真正大的危机来自于2033年左右，经过这个临界点之后，全社会养老金的缺口将是坠崖式的。2050年全社会一年的GDP正好贡献了养老金的缺口。

“还是要提供一个比较好的渠道能够对接资本市场，对接中国经济的成长。”祁斌称。

他并表示，必须高度重视养老金缺口的问题，如果老是需要政府不停的去补充养老金的刚性需求，最后肯定是要坐吃山空。欧债危机中希腊就曾经因为养老金的破产而加速了整个国家的破产。