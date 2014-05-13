中国经济：养老金缺口危机将于20年后显现，对接资本市场或可化解--官员

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京5月13日 - 中国证监会创新业务监管部主任祁斌周一表示，中国现行养老金体系制度设计下，养老金缺口问题在20年后显现，解决养老金缺口问题的核心是将其对接资本市场，让个人金融资产能够跟随经济的成长。
他在中国人民大学演讲时表示，中国目前养老金总体是盈余，但实际总体也是假象，因为各个省不一样，有的省已经开始亏空。养老金真正大的危机来自于2033年左右，经过这个临界点之后，全社会养老金的缺口将是坠崖式的。2050年全社会一年的GDP正好贡献了养老金的缺口。
“还是要提供一个比较好的渠道能够对接资本市场，对接中国经济的成长。”祁斌称。
他并表示，必须高度重视养老金缺口的问题，如果老是需要政府不停的去补充养老金的刚性需求，最后肯定是要坐吃山空。欧债危机中希腊就曾经因为养老金的破产而加速了整个国家的破产。
他认为，最终解决养老金缺口的问题实际上是让个人金融资产能够跟随经济的成长，这样是一个市场化的解决方法。美国养老金分散化的投资方式值得借鉴。（完） (发稿 张晓翀; 审校 黄凯)
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