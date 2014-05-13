澳洲矿业：铁矿石贸易面临罢工威胁，经济恐将受损

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
代表拖船水手的澳洲海事工会(Maritime Union of Australia,MUA)称，仍在与拖船经营者Teekay Shipping Australia 进行谈判以期解决纷争，目前尚未决定是否罢工。
铁矿石是澳洲出口最大的摇钱树，据澳洲资源和能源经济局(Bureau of Resources and Energy Economics)，预期截至2014年6月的年度出口总额将较上年激增35%至768亿澳元。
必和必拓估计，按每天出口约110万吨，每吨103美元的价格计算，罢工将令使用该港口的供货商每天损失约1亿美元。
如果工人们决定继续罢工，必须要在30天内付诸行动，且必须在罢工前三天告知Teekay。5月20日会有进一步的调解。
必和必拓称，其仍寄望Teekay能同海事工会达成协议。Teekay不愿就进一步的调解置评。
澳洲最大的铁矿石生产商力拓因未使用该港口，能够在Hedland港口的此次罢工中独善其身。
传出工会投票消息后，新加坡铁矿石期货 上涨近1%，大连铁矿石期货 涨0.7%。
“这要取决于此次罢工持续时间。如果持续一周甚至更长时间，那么将会给铁矿石价格带来强劲支撑。”上海一铁矿石交易商说道。
现货铁矿石.IO62-CNI=SI价格周五报每吨102.70美元，为2012年9月来最低。
在澳洲海事工会投票的同一天，澳洲最大的煤炭运输公司Aurizon Holdings Ltd 称，其正力求要终止同工会的14个协议，此前逾一年来该公司一直在推动工人实行更灵活的轮岗，删除禁止强制裁员的条款，并取消免费乘坐铁路交通。
同Aurizon的纠纷可能最终导致罢工并影响煤炭运输，对澳洲第二大出口商品--煤炭构成冲击。(完)
(编译 朱晓军/孙茉莉; 审校 戴素萍)
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