《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月13日

*工商时报：

--金管会昨日火速拍板〞电子支付机构管理条例〞，未来第三方支付业者可申请经营帐户储值、帐户间汇款等业务，同时业者争取的线上储值线下交易（O2O，online to offline）、多币别储值、跨境交易等，也都在开放之列。

--开放人民币授信，台湾银行业大陆分行业务成长快速。据10家台湾银行业大陆分行内部的最新统计，截至今年首季，受惠于六家大陆分行已核准承作人民币业务，使得台湾银行业在大陆的总授信量大举成长，合计全体大陆分行的总授信量，与去年同期相较，若以美元计算增加快40亿美元。

--人民币贬值引爆的TRF（目标可赎回远期外汇）风暴，全台企业曝险额超过1,500亿台币。金管会主委曾铭宗昨日首度揭露，台湾上市柜公司投资TRF名目本金有583亿台币，未实现评价损失为19亿，对财报影响极小；但未上市柜公司投资TRF高达1,000亿台币以上，损失金额约40亿元。

--台湾高铁 因财务问题，年底恐将面临破产危机，董事长范志强昨日表示，目前规划先减资再增资并延长特许期，最快6月底提出解决方案。

*经济日报：

--台股4月营收全部出炉，单月营收创下新高的家数冲抵134家，是2011年3月以来新高。分析师认为，电子股第二季传统淡季却走旺，是台股4月营收亮眼原因，尤以上游半导体股后市续航力最够力，预料台积电 5月营收仍具创新高实力。

--积极累积布局亚洲实力的玉山金控 ，上周五完成105亿台币现金增资，确定双管齐下扩大OBU、OSU业务能量，分别挹注玉山银95.6亿元、玉山证9.4亿元，为海外布局做好准备。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。