《全球重要经济事件一览表》--5月13日-5月20日

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5月13日(二)

沙特利雅得--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在利雅得美国商会就经济展望讲话(0430)。

美国夏洛特市--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在主题为“危机后监管的实施和影响”的2014年信贷市场研讨会上致欢迎词(1430)。

华盛顿--美国商务部长普里茨克发表讲话，内容为出口经济情况，以及奥巴马政府为帮助美国企业提高在日益复杂的全球经济中的竞争力、紧密联系度、消息灵通度所作出的努力(1400)。

法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格在她告别德国央行的活动上发表讲话。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)讲话，题为“欧洲近几年的经济危机如何影响到瑞典经济？”(1530)

斯洛文尼亚波多若斯--斯洛文尼亚财长Uros Cufer在金融会议上讲话。

多伦多--不列颠哥伦比亚省财政厅厅长Michael de Jong在加拿大经济俱乐部讲话(1545)。

悉尼--澳洲国库部长霍基在众议院发布2014-15财年预算案。

5月14日(三)

华沙--欧洲复兴开发银行2014年会和商业论坛(至5月15日)。演讲嘉宾包括：摩洛哥财长Mohamed Boussaid、欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti爵士、格鲁吉亚财长Nodar Khaduri和前意大利经济财政部部长萨柯曼尼。

惠灵顿--新西兰央行发表金融稳定报告(2100)。

柏林--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许讲话(0730)。

5月15日(四)

纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利在纽约联储主办的“填补空白：小型企业信贷创新峰会”上致欢迎词(1230)。

华盛顿--美联储主席叶伦在全国小型企业周活动上讲话。

波兰克拉科夫--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许发表讲话，主题为“欧洲经济和欧洲计划面临的挑战”(0850)。

悉尼--澳洲央行金融稳定部门主管Luci Ellis在花旗住宅房产大会讲话。

柏林--2014年亚欧经济论坛(至5月16日)。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在会上讲话。

东京--日本央行总裁黑田东彦在哥伦比亚大学主办的研讨会上讲话，主题为“战胜通缩”(0425)。

德国奥斯纳布吕克--德国央行委员Carl-Ludwig Thiele就欧元危机的成因、发展和目前形势发表讲话(1215)。

5月16日(五)

美国小岩城--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在阿肯色州银行家协会举办的一场活动中，就美国经济和货币政策发表演讲(1550)。

华沙--欧洲央行执委科尔和罗马尼亚央行副总裁Cristian Popa在一场由国际金融协会(IIF)、欧洲复兴开发银行、波兰央行共同主办的会议中发表演说。(0930)

5月19日(一)

达拉斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔参加布什研究所有关货币政策的会议并发言，题目为“美联储的角色”(1610)。

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁出席该央行主办的支付论坛。

华盛顿--美国前财长盖特纳参加有关“压力测试：对金融危机的反思”的讨论(1545)。

5月20日(二)

瑞士伯尔尼--瑞士央行总裁乔丹在瑞士国际金融论坛发表讲话。

东京--日本央行货币政策会议(至5月21日)。

悉尼--澳洲央行公布5月政策会议记录(0130)。

阿德莱德--澳洲央行助理总裁德贝尔在澳洲金融服务机构(FINSIA)午餐会上发表讲话。

华盛顿--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在一午餐会上就经济前景发表讲话(1630)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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