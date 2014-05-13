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亚洲 | 2014年 5月 13日 星期二 08:38 BJT

全球金市：乌局势支撑金价持稳，但实货需求疲弱和基金持仓下降威胁涨势

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一黄金持仓量减少2.39吨至780.46吨，为5月2日以来首次降低。

作为最大的黄金消费地区，亚洲实货金需求持续低迷，因金价波动较大和买兴疲软。

其他贵金属方面，铂金 连续第二日攀升，因南非矿山罢工的暴力事件可能影响供应。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/朱晓军；审校 戴素萍)
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