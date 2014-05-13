《全球汇市》欧元暂时持稳，但欧洲央行政策前景令其上涨空间受限

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
英镑兑美元 亦重新站稳脚步，升至1.6869美元，自周五触及的一周低点1.6832美元回升。
日圆兑美元跌至一周低位，因风险胃纳改善，将美国股市推至纪录高位。
日圆兑美元 报102.22日圆。
澳元兑美元 在原地徘徊，报0.9359，与过去两个交易日的水准相近，今日稍后澳洲政府将公布2014/15年度预算，且有多项中国经济数据出炉。
中国工业生产和固定资产投资4月料趋稳。零售销售成长率料持平于3月的12.2%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3754 1.3756 -0.01 +0.07 1.3745
美元/日圆 102.20 102.11 +0.09 -2.94 105.30
欧元/日圆 140.57 140.46 +0.08 -2.87 144.73
美元/瑞郎 0.8877 0.8876 +0.01 -0.57 0.8928
英镑/美元 1.6872 1.6867 +0.03 +1.91 1.6556
美元/加元 1.0899 1.0894 +0.05 +2.63 1.0620
澳元/美元 0.9353 0.9357 -0.04 +4.94 0.8913
新西兰元/美元 0.8623 0.8618 +0.06 +5.08 0.8206
澳元/日圆 95.600 95.540 +0.06 +1.86 93.850
新西兰元/日圆 88.130 88.000 +0.15 +1.99 86.410
英镑/日圆 172.43 172.23 +0.12 -1.09 174.33
澳元/新西兰元 1.0844 1.0851 -0.06 -0.04 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/李婷仪/王冠中; 审校 王兴亚/李爽/张荻)
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